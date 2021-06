Nachdem der Konzern beim Rennen um einen Corona-Impfstoff in der Spitzengruppe die Ziellinie überquert habe, würden sich die Augen in diesem Jahr unter anderem auf das Krebsmedikament Lynparza richten, das sich in der späten Phase der Entwicklung befinde und allein bei der Behandlung von Brustkrebs ein Umsatzpotenzial von mehr als 1 Mrd. US-Dollar pro Jahr haben könnte.



Aufgrund der zunehmenden Vermischung zwischen Biotech und Pharma werde es immer schwieriger, eine klare Linie zwischen beiden Branchen zu ziehen. Vielfach seien aus den Zusammenschlüssen der vergangenen Jahre Biopharma-Unternehmen entstanden, die für Anleger das Beste aus beiden Welten vereinen würden: ein großes Produktportfolio, hohe Finanzmittel und überdurchschnittliche Dividenden bei Big Pharma mit der Innovationskraft und den Wachstumspotenzialen der Biotechschmieden. (Ausgabe 6/2021)



Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist ein US-amerikanisches integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizin zur Behandlung von ernsten gesundheitlichen Problemen spezialisiert hat. Regeneron Pharmaceuticals gehört zu den führenden Produzenten von monoklonalen Antikörpern. (16.06.2021/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Die Corona-Pandemie hat die Biotechbranche wieder verstärkt in den Fokus der Anleger gerückt, so Sven Heckle von "AnlegerPlus News" in einer Analyse zur Aktie von Regeneron Pharmaceuticals (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) .Gerade einmal ein knappes Jahr hätten die Forschungslabore benötigt, um wirksame Impfstoffe gegen Covid-19 zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. In der Regel liege die Entwicklungszeit eines Vakzins bei rund zehn Jahren plus zusätzlicher Zeit für die Skalierung einer nennenswerten Produktion.Dass die Erforschung gleich mehrerer funktionierender Covid-19-Impfstoffe nun der-art schnell gegangen sei, sei vor allem den innovativen Forschungsansätzen der Biotechfirmen zu verdanken, die unter anderem erstmals die neue mRNA-Technologie eingesetzt und damit Hoffnungen geschürt hätten, bei anderen bislang nur schwer oder nicht heilbaren Krankheiten wie Krebs oder Multiple Sklerose in den kommenden Jahren ebenso einen Durchbruch zu erzielen.Diese Hoffnungen seien keinesfalls unbegründet. Schon in den vergangenen 20 Jahren habe die Biotechnologie durch die Nutzung von Enzymen, Zellen oder Bakterien für die Entwicklung neuer medizinischer Wirkstoffe zahlreiche neue Möglichkeiten zur Behandlung von Krankheiten geschaffen. Im Laufe der Zeit seien so aus vielen ehemals defizitären Forschungsschmieden mit hohen Entwicklungskosten und kaum vorhandenen Umsätzen bis heute hochprofitable Biotechnologie-Unternehmen entstanden.Zu den Vorzeigeunternehmen der Branche zähle Regeneron Pharma. Seit die Gesellschaft 2011 ihr erstes Präparat Eylea auf den Markt gebracht habe, seien die Um-sätze von 446 Mio. US-Dollar auf knapp 8,5 Mrd. US-Dollar im vergangenen Jahr nach oben geschossen. Und vieles spreche derzeit dafür, dass dieses Wachstum in den kommenden Jahren weiter durchgehalten werden könne.Das US-Unternehmen sei der weltweit führende Anbieter humaner Antikörper, die auch zur Behandlung von Covid-19-Erkrankungen eingesetzt würden. Eine Million Dosen des Corona-Notfall-Präparats REGN-COV werde die Gesellschaft bis Ende des zweiten Quartals an die US-Regierung geliefert haben. Bei einem Preis von 2.100 US-Dollar je Dosis entspreche dies einem Auftragsvolumen von 2,1 Mrd. US-Dollar. Die gesamte Produktpipeline reiche von Wirkstoffen zur Behandlung von Krebs, über Medikamente gegen Stoffwechselerkrankungen bis hin zu Therapien gegen Infektionskrankheiten.Mit außergewöhnlicher Widerstandsfähigkeit habe sich die Pharmaindustrie bislang gegen die innovative Konkurrenz behauptet. Bis Mitte der Neunzigerjahre hätten die Pharmakonzerne den Arzneimittelmarkt dominiert und neue Medikamente praktisch ausschließlich mit konventioneller chemischer Synthese entwickelt. Per Versuch-und-Irrtum-Prinzip seien Wirksamkeiten neuer Substanzen fast schon per Zufall entdeckt worden - etwa beim Potenzsteigerungsmittel Viagra, dessen Wirkstoff ursprünglich zur Behandlung von Angina Pectoris getestet worden sei.Um nicht komplett den Anschluss an den medizinischen Hightech zu verlieren, hätten Pharmakonzerne ihr traditionelles Geschäft in den zurückliegenden beiden Jahrzehnten in neue Bereiche wie Generika, Impfstoffe sowie Diagnostika deutlich ausgeweitet und darüber hinaus mithilfe von Unternehmenskäufen und Einlizenzierungen von Wirkstoffen im Biotech-Segment Fuß gefasst.Der Kauf des amerikanischen Biotech-Unternehmens Alexion Pharmaceuticals durch den Pharmariesen AstraZeneca für rund 40 Mrd. US-Dollar sei branchenweit die teuerste Übernahme im vergangenen Jahr gewesen. Alexion gehöre zu den führenden Entwicklern von Wirkstoffen gegen extrem seltene Erkrankungen, aus der Technologieplattform des Unternehmens könnten in den kommenden Jahren eine ganze Reihe an neuen Medikamenten entstehen. Damit baue AstraZeneca seine Kompetenzen konsequent aus.