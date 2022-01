Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (11.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die RWE-Aktie habe sich im turbulenten Marktumfeld der vergangenen Tage relativ stabil gezeigt. Nach wie vor notiere die Aktie knapp oberhalb des alten Ausbruchsniveaus bei rund 34 Euro. Derweil arbeite der Konzern weiter fleißig an seinem neuen grünen Anstrich und investiere nun in Spanien.Über 40 Millionen Euro stecke RWE in einen neuen Windpark im Nordosten des Landes. Der 43-Megawatt-Windpark Rea Unificado werde aus neun Nordex-Turbinen bestehen und solle Ende des Jahres den Betrieb aufnehmen. Bereits jetzt betreibe RWE in Spanien Onshore-Windparks mit einer Kapazität von über 440 Megawatt sowie mehrere kleinere Wasserkraftwerke."Die Arbeiten an unserem 17. Windpark in Spanien können jetzt beginnen. Bereits Ende 2022 soll dieser den Betrieb aufnehmen und anschließend 30.000 Haushalte mit sauberem Strom versorgen", so Katja Wünschel, die designierte CEO Wind Onshore und PV Europa & Australien von RWE Renweables. "Rea Unificado ist der nächste Baustein unseres ambitionierten Investitions- und Wachstumsprogramms "Growing Green"."Anleger können auf dem aktuellen Niveau weiter zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link