"Spanien hat während der Pandemie eine relativ hohe staatliche Unterstützung für einige Schlüsselsektoren erhalten, insbesondere für die Bereiche Gastgewerbe und Tourismus. Diese scheinen für eine Erholung gut aufgestellt zu sein, sollte die Nachfrage wieder anziehen. Daneben könnten Zahlungen aus dem EU-Rettungsfonds als auch ein stabiles Niedrigzinsszenario für zusätzliche Impulse sorgen", erkläre Michael Hall, Head of Business Development bei Spectrum Markets.



Gleichzeitig scheinen Privatanleger ihre Vorbehalte gegenüber der französischen Wirtschaft etwas abzulegen, so die Experten von Spectrum Markets. Der SERIXTM auf den CAC habe sich von seinem historischen Monatstief von 85 im Februar auf 95 im Juni erholt.



"Wir befinden uns beim französischen Index immer noch in im Baissebereich, doch die Stimmung hat sich im Laufe der Zeit eindeutig gebessert, was sicherlich auf die ermutigenden Wirtschaftsdaten des Landes, den Erfolg der Impfstoffe und die weitere Lockerung der Lockdown-Politik zurückzuführen ist", so Hall.



Insgesamt seien im Juni 63,8 Millionen verbriefte Derivate auf Spectrum gehandelt worden, wobei 31,5% der Trades außerhalb der traditionellen Handelszeiten (d.h. zwischen 17:30 und 9:00 Uhr MEZ) erfolgt seien. 86,5% der Tradingaktivitäten seien auf Indices, 7,2% auf Rohstoffe und 6,3% auf Währungspaare entfallen, wobei die drei meistgehandelten zugrunde liegenden Märkte OMX 30 (ISIN SE0000337842/ WKN 969817) (27,6%), DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) (27,5%) und NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) (13,1%) gewesen seien.



Betrachte man die SERIXTM-Daten für die drei wichtigsten zugrunde liegenden Märkte, so habe der OMX einen Teil seines bisherigen Aufwärtsmomentums nicht halten können und sei im Juni auf 94 gefallen, während der DAX mit einem Rückgang von 99 auf 98 knapp im Basisbereich stabil geblieben sei. Die Stimmung an der NASDAQ sei unterdessen stark auf 91 gefallen, nach 102 im Mai. (07.07.2021/ac/a/m)







