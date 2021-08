Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (10.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Gute News von Porsche. Die Automobil Holding habe in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2021 ein Konzernergebnis nach Steuern i.H.v. 2,46 Mrd. Euro (Vorjahreszeitraum: minus 329 Mio. Euro) erzielt. Maßgeblichen Anteil daran habe die Volkswagen AG, an der die Porsche Holding 53,3% der Anteile halte.Zwar gebe es neben VW auch noch einige weitere Beteiligungen, das Geschäft der Porsche Holding hänge jedoch zum größten Teil an der Entwicklung des Wolfsburger Autokonzerns. Volkswagen habe für das erste Halbjahr ein Rekord-Betriebsergebnis sowie einen Nettogewinn nach Minderheiten von 8,1 Mrd. Euro vermeldet. Dementsprechend gut seien auch die Zahlen der Porsche Holding ausgefallen. Aufgrund der guten Entwicklung der Kernbeteiligung VW habe Porsche auch die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021 angepasst. Die Holding gehe von einem Konzernergebnis nach Steuern zwischen 3,4 und 4,9 Mrd. Euro aus. Bislang habe das Management zwischen 2,6 und 4,1 Mrd. Euro erwartet.Im Beteiligungsportfolio habe die Porsche SE durch den Börsengang des 3D-Druck-spezilaisaten Markforged sowie des LIDAR-Herstellers AEVA Technologies "eine signifikante Wertsteigerung" erzielen können, wie Porsche am Dienstag bekanntgegeben habe.Die Zahlen hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen und hätten keinen Überraschungseffekt geboten. Es bleibe dabei: Als Aktionär der Porsche Holding sei man also indirekt von AUDI über Skoda bis hin zu Bentley und den Lkw-Herstellern MAN und Scania sowie dem Mitfahrdienst Moia beteiligt. Die Porsche-Vorzugsaktie sei ein indirekter Weg, um in Volkswagen zu investieren. Darüber hinaus gebe es ein kleines, spannendes Portfolio an Beteiligungen von 3D-Druck bis hin zur Verkehrs-Telematik, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.08.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Porsche SE.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link