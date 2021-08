Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (10.08.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) und erhöht sein Kursziel.Die Porsche SE sei bei den Halbjahreszahlen 2021 deutlich in den schwarzen Bereich zurückgekehrt. Das at-Equity-Ergebnis der Porsche SE sei entscheidend durch das Ergebnis aus der Beteiligung an der Volkswagen AG beeinflusst gewesen und von Corona-bedingt schwachen EUR -0,300 Mrd. im ersten Halbjahr 2020 auf nun EUR 2,514 Mrd. gedreht. Das Ergebnis vor Finanzergebnis sei von EUR -0,326 Mrd. auf EUR 2,479 Mrd. gestiegen. Das Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter der Porsche SE habe sich analog von EUR -0,329 Mrd. auf EUR 2,464 Mrd. erhöht. Die Netto-Liquidität des Porsche-Konzerns habe sich per 30.06.2021 auf EUR 587 Mio. (31.12.2020: EUR 563 Mio.) belaufen. Seit dem 22.03.2021 notiere die Vorzugsaktie der Porsche SE im MDAX.Der Vorstand der Porsche SE habe den Ausblick für 2021 angehoben und rechne nun mit einem Konzernergebnis nach Steuern zwischen EUR 3,4 Mrd. und EUR 4,9 Mrd. (bisher: EUR 2,6 Mrd. und EUR 4,1 Mrd.). Die Nettoliquidität des Konzerns solle zum Jahresende zwischen EUR 0,4 Mrd. und EUR 0,9 Mrd. liegen. "Effekte aus etwaigen zukünftigen Investitionen und Desinvestitionen des Porsche SE Konzerns oder aus zukünftigen organisatorischen Veränderungen auf Ebene des Volkswagen Konzerns werden nicht berücksichtigt."Der Analyst habe es schon bei den Q1 Zahlen erwartet, insofern komme die Prognoseanhebung der Porsche SE jetzt wenig überraschend; schließlich habe der Volkswagen-Konzern Rekordergebnisse erzielt. Die Porsche SE gelte als recht sicherer Anwärter auf einen Platz im DAX im Rahmen der Erweiterung auf 40 Werte im September. Neben der Beteiligung am Volkswagen-Konzern investiere die Porsche SE in kleinere Unternehmen wie zuletzt in die Isar Aerospace Technologies GmbH (niedriger einstelliger Prozentbereich). Das Unternehmen entwickle und produziere Trägerraketen für den Transport von Satelliten. Allerdings bleibe der Volkswagen-Konzern der wesentliche Ertragsbringer. Sowohl aus der Ära Wiedeking als auch aus dem Volkswagen-Diesel-Skandal würden noch Risiken auf der Porsche SE lasten, die sich in Summe auf Milliarden-Beträge belaufen würden, wenngleich der Großteil der Skandal-Kosten bereits beglichen sein dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Porsche SE": Keine vorhanden.