Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (14.07.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Urteil für die Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF).Das Kerninvestment Volkswagen (VW) habe nach Erachten des Analysten sehr ordentliche Eckdaten (operatives Ergebnis, Netto-Cashflow des Automobilgeschäfts) für das H1 2021 präsentiert. Zudem wolle sich VW (Strategie "New Auto") zu einem softwaregetriebenen Mobilitätsunternehmen entwickeln. Nach der Elektromobilität sehe das VW-Management das Autonome Fahren als "Game Changer". Die Ausweitung des bewährten Plattformmodells auf Hardware, Software, Batterie & Laden und Mobilitätsdienste (sei bereits im März angekündigt worden) solle zu Skaleneffekten führen. Durch den Biden-Plan zur Elektromobilität sehe der Wolfsburger Autobauer die Chance, den Marktanteil in den USA (VW-Konzern sei hier im Vergleich zum eigenen Weltmarktanteil unterrepräsentiert) zu erhöhen. Insgesamt solle die Strategie dazu führen, dass VW in 2025 eine bereinigte operative Marge (bereinigte EBIT-Marge) von 8% bis 9% (bisher: 7% bis 8%) erzielen werde.Diermeier habe nach wie vor Vertrauen in VW-CEO Diess, weshalb er die Vertragsverlängerung (bis 2025) begrüße. Negativ werte der Analyst, dass nach einem Gerichtsurteil die Risiken für den VW-Konzern bezüglich des Dieselskandals in den USA vorerst wieder gestiegen seien. Die Kartellstrafe der EU-Kommission für VW (502 Mio. Euro, VW habe keine Rückstellungen gebildet, rechtliche Schritte würden von VW geprüft) erachte Diermeier als verkraftbar. Die Porsche SE-Vorzugsaktie sei seines Erachtens nach wie vor ein aussichtsreicher Kandidat für den DAX40 (Rangliste der Deutschen Börse von Ende Juni/Anfang Juli: Platz 26).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Rating für die Porsche SE-Vorzugsaktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 90,00 auf 93,00 Euro erhöht. (Analyse vom 14.07.2021)Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:94,32 EUR +0,94% (14.07.2021, 12:46)