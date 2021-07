Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (06.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie starte verhalten in die Handelswoche. Sie habe jedoch eine technisch interessante Formation ausgebildet. Bei diesen Marken sollten Trader jetzt ganz genau hinsehen.Der Kurs von Plug Power pendele bereits seit Tagen um den GD200 bei rund 33 USD. Am letzten Dienstag habe die Aktie kurzzeitig über den aktuellen Widerstand bei 34,38 USD klettern können. In den nachfolgenden Handelstagen sei der Preis aber wieder abgesackt und sei an den GD200 zurückgelaufen. Positiv sei, dass der Kurs seit dem 22. Juni nicht mehr unter die Marke von 31,50 Dollar gefallen sei. Zudem warte bei 28,40 USD eine weitere Unterstützung.Das Sentiment bei Wasserstoff-Titeln helle sich außerdem weiter auf und so stünden die Chancen gut, dass die Plug Power-Aktie bald den GD200 nachhaltig überwinden könne. Der kurzfristige Aufwärtstrend sei auch weiterhin intakt. Zusätzlich habe der Kursverlauf die technische Form eines steigenden Dreiecks ausgebildet. Diese Formation werde in der Regel nach oben aufgelöst.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: