Gemein sei wiederum SPD, Grünen und Linken, dass einschränkende fiskalische Vorgaben nicht das Resultat einer Reform sein dürften, dafür aber eine besondere Behandlung bzw. gemeinsame finanzielle fiskal- und/oder geldpolitische Förderung (grüner/nachhaltiger) öffentlicher Investitionen, was den Positionen Frankreichs und der EU-Kommission entspreche.



Allerdings habe SPD-Kanzlerkandidat Scholz in dieser Thematik eine klare Positionierung vermieden. Die Ausrichtung einer SPD-geführten Regierung würde daher vom Koalitionspartner abhängen. Ein Linksbündnis würde in dieser Frage sicherlich die deutlichste Kursänderung zur Folge haben. Nur maßvolle Änderungen würde eine (weniger wahrscheinliche) Jamaika-Koalition nach sich ziehen, allerdings zum Preis stärkerer Spannungen mit anderen großen EU-Ländern. Ein Linksbündnis sollte auch eher industriepolitischen Ambitionen und Interventionen nahe stehen, die teils in Brüssel und Paris gehegt würden. Eine Jamaika-Koalition sollte hier deutlich bremsender agieren.



Eine Bundesregierung unter Beteiligung der Grünen werde sicherlich eine stärker werteorientierte Außenpolitik betreiben, was insbesondere die Haltung gegenüber Russland betreffen würde. Allerdings würden die Analysten de facto in allen Koalitionskonstellationen eine eher russlandkritischere Haltung in den kommenden Jahren sehen. Bei der Linkspartei würden sie eine Abkehr von der außenpolitischen Affinität zu Russland im Regierungsfalle durchaus für wahrscheinlich halten, da für die Wählerschaft innenpolitische und insbesondere sozialpolitische Ziele ungleich bedeutsamer seien.



Bei den Sozialdemokraten würden sie derzeit keine Kandidaten für Spitzenpositionen sehen, die für einen betont konzilianten Russland-Kurs stünden. Eine kritischere deutsche Haltung gegenüber Russland dürfte in fast allen Ländern in Zentral- und Osteuropa - mit der möglichen Ausnahme Ungarns - eher positiv gesehen werden. Dies könnte auch Spielraum für andere europapolitische Agenden schaffen.



Die Spannungen zwischen Ungarn und Polen und der EU aufgrund Fragen der

Rechtsstaatlichkeit hätten bereits seit letztem Jahr spürbar zugenommen. In jedem Fall sei es unwahrscheinlich, dass eine politische Neuausrichtung Deutschlands eine Entspannung in dieser Hinsicht zur Folge hätte. Die derzeitige Verzögerung bei der Billigung der Aufbau- und Resilienzpläne (RRF) beider Länder mache deutlich, dass unter einer erneut CDU/CSU geführten Koalition der strenge Ansatz fortgesetzt werde, möglicherweise mit weniger Spielraum für Kompromisse nach dem Ausscheiden Merkels. Koalitionsvarianten ohne Beteiligung von CDU/CSU dürften zu nochmals stärkerem Druck auf diese beiden Länder führen.



Die Äußerungen der SPD würden auf eine harte Haltung sowohl in Fragen der Rechtsstaatlichkeit als auch in Bezug auf den Minderheitenschutz hindeuten, die im Falle einer Koalition mit der Linkspartei noch ausgeprägter wäre. Eine härtere Gangart wäre vor allem für Ungarn von Bedeutung. Und das nicht nur aufgrund der noch ausstehenden Genehmigung der RRF-Mittel, sondern auch im Hinblick auf die Parlamentswahlen Anfang 2022. Demgegenüber wäre eine leicht konzilliantere Haltung gegenüber Polen denkbar.



Aufgrund des starken Preis- und Mietanstiegs auf dem Wohnimmobilienmarkt sei die Erschwinglichkeit von Wohnraum sicherlich ein hochpolitisches Thema. Daher würden die Analysten davon ausgehen, dass die Angebotsausweitung unabhängig vom Wahlausgang im Mittelpunkt der Politik stehen werde. Sie seien jedoch ebenfalls der Meinung, dass die Frage der Regulierung des Wohnungsmarktes ebenfalls Teil der politischen Agenda sein werde und je nach Wahlausgang sehr unterschiedlich ausfallen könnte. Bei einer Regierungsbeteiligung der CDU/CSU oder der FDP seien keine einschneidenden ordnungspolitischen Maßnahmen (z.B. Mietobergrenzen, Mietminderungen) zu befürchten. Hingegen wären bei einer Linkskoalition spürbare ordnungspolitische Maßnahmen durchaus denkbar, was auch eine Signalwirkung für andere europäische Länder mit ähnlicher Problemlage hätte. (24.09.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach Jahren der Kontinuität beginnt in Deutschland ein neues politisches Zeitalter, eine Kurskorrektur zeichnet sich ab Raiffeisen Bank International AG.Die Auswirkungen würden sicher nicht an den Landesgrenzen Halt machen. Wie die neue Regierung aussehen werde, sei auch richtungsweisend für den weiteren (Integrations-)Werdegang von Eurozone und EU sowie das Verhältnis der Gemeinschaft zu seinen "Nachbarn".Am kommenden Sonntag gehe nach 16 Jahren nicht nur die Ära Merkel zu Ende. Bedeutsamer sei die absehbare inhaltliche Neuausrichtung. Eine Neuauflage der "großen" Koalition erscheine auch abseits der wohl nicht vorhandenen Parlamentsmehrheit unwahrscheinlich. Während Kontinuität vielfach gewünscht und gewählt werde, steuere Deutschland auf eine (wirtschafts-)politische Kurskorrektur, wenn nicht sogar einen Kurswechsel zu. Und das habe Auswirkungen über Deutschland hinaus.Im Folgenden würden die Analysten die (wirtschafts-)politischen Implikationen analysieren, die die zwei unterschiedlichsten der denkbaren Dreier-Koalitionsvarianten für Europa hätten: "Jamaika" (CDU/CSU-Grüne-FDP) und ein "Linksbündnis" (SPD-Grüne-Linke). Letzteres Dreierbündnis sei zwar weniger wahrscheinlich als eine "Ampelkoalition" bestehend aus SPD, Grünen und FDP, der aktuell wohl realistischsten Option. Allerdings würde eine Koalition Links der Mitte größere Kurskorrekturen nach sich ziehen, weshalb die Analysten einer solchen hier den Vorzug geben.Kurzfristig stehe die Reform des fiskalischen EU-Regelwerks im Fokus, dagegen stelle sich die Frage nach einem dauerhaften Transferelement (statt befristetem NGEU) wohl erst in der übernächsten Legislaturperiode. Einig seien sich alle Parteien, dass eine Reform des Regelwerkes notwendig sei. Jedoch könnten die Zielsetzungen unterschiedlicher nicht sein. So würden CDU/CSU und noch eindringlicher die FDP die Rückkehr zu strikten fiskalischen Vorgaben anstreben, inklusive Verringerung des diskretionären Spielraums sowie Ausbau des Sanktionselements.