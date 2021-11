NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (06.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Patrick Dewayne, Korrespondent von "Der AktionärTV", nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives" die Aktie des US-Fitness-Spezialisten Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Zu den am Freitag meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. Peloton Interactive gehört. Das Papier des Anbieters von interaktiven Fitnessplattformen stehe nach einem kräftigen Gewinnrückgang und Kursabsturz bei den Verkäufen im Fokus des Interesses. Die Talfahrt der Peloton Interactive-Aktie gewinne mit dem neuen Kurseinbruch weiter an Dynamik, so Patrick Dewayne, Korrespondent von "Der AktionärTV", in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives". (Analyse vom 05.11.2021)Die vollständige Ausgabe von "Most Actives" mit Patrick Dewayne, Korrespondent von "Der AktionärTV", im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:48,09 EUR -14,64% (05.11.2021, 22:26)