NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

279,10 USD +2,48% (23.09.2021, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im zweiten Quartal 2021 wurden rund 4,735 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im zweiten Quartal 2021 einen Wert von 403 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (24.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PayPal-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) charttechnisch unter die Lupe.Das Allzeithoch der PayPal-Aktie bei 310,16 USD stamme von Ende Juli. Zuletzt habe der Technologietitel dann ein tieferes Hoch (296,70 USD) ausgebildet. Bei technisch orientierten Anlegern dürften damit einige Warnlampen angehen, zumal auch das alte Rekordhoch vom Februar (309,14 USD) in diesem Bereich ausgebildet worden sei. Vor der Komplettierung der drohenden Topbildung schütze aber eine massive Dreifachunterstützung. Gemeint sei die Kombination aus dem steilen Aufwärtstrend seit Mai 2020 (akt. bei 272,47 USD), der 38-Wochen-Linie (akt. bei 268,13 USD) sowie das Korrekturtief vom August (266,60 USD). Erst ein Bruch des beschriebenen Kreuzwiderstands versetze der PayPal-Aktie einen echten charttechnischen Nackenschlag - inklusive eines rechnerischen Abschlagspotenzials von rund 44 USD. Damit aber genug mit der Risikobetrachtung: Dank des vollständigen Schließens der jüngsten Abwärtskurslücke vom Wochenauftakt dürfte das Papier die diskutierte Kernhaltezone für einen erneuten Spurt nach Norden nutzen. Die eingangs angeführten Hochs würden dabei die möglichen Anlaufziele abstecken, während sich das o. g. Haltebündel als Absicherung anbiete, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 24.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie:237,50 EUR -0,02% (23.09.2021, 09:07)XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:235,50 EUR +1,86% (23.09.2021, 17:35)