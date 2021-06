Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Anfang Mai erreichte der Palladiumpreis (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) ein neues Allzeithoch bei 3.017 USD und beendete dort zunächst die Rally seit Februar, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Wert sei in der Folge in eine volatile Korrektur übergegangen, die ihn unter die alte Höchstmarke bei 2.875 USD an die markante Unterstützung bei 2.735 USD geführt habe. Diese Haltemarke sei von den Bullen verteidigt worden und so zum Ausgangspunkt für einen weiteren Anstieg, der aktuell wieder an die Hürde bei 2.875 USD führe.



Zwar sei der erste Ausbruchsversuch über 2.875 USD zunächst unterbunden worden, dennoch hätten die Bullen weiter alle Chancen, Palladium über die Marke und damit an das neue Rekordhoch und das Kursziel bei 3.055 USD zu treiben. Dort wäre mit einer weiteren deutlichen Korrektur zu rechnen. Oberhalb von 3.055 USD könnte der Wert aber sogar bis 3.200 USD steigen. Aktuell würde erst ein Rücksetzer unter 2.735 USD für die Fortsetzung der Korrekturphase und Abgaben bis 2.639 USD sprechen. Doch schon hier könnte die nächste Kaufwelle einsetzen und die kommenden Wochen bestimmen. (04.06.2021/ac/a/m)

