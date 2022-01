Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

14,784 EUR +1,45% (11.01.2022, 11:29)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

16,50 USD -0,36% (10.01.2022, 22:10)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (11.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Die Angst vor steigenden Zinsen drücke derzeit weiterhin auf viele Technologiewerte. Keine Ausnahme würden hier auch die Papiere des US-Spezialisten für Analytics- und Big-Data-Software bilden, die sich in einer scharfen Korrektur befinden würden. Aus operativer Sicht gebe es allerdings gute Gründe, die für den Titel sprechen würden.Seit der Übertreibung vor knapp einem Jahr, als die Palantir-Aktie ihr Rekordhoch bei 45 USD erreicht habe, habe sie im Tief bereits knapp 65% korrigiert. Damit habe der Softwarespezialist auch seine sportliche Bewertung deutlich abgebaut. Das 22er-KUV liege nun nur noch bei 16,9. Das sei zwar immer noch nicht günstig, jedoch im Peergroup-Vergleich, wo KUVs von über 20 eher die Regel als Ausnahme seien, auch nicht mehr teuer. Vor allem, wenn man die Wachstumsaussichten des US-Unternehmens betrachte.Im dritten Geschäftsquartal habe das Unternehmen seine Erlöse um 36% auf 392 Mio. USD gesteigert und habe weiter erfolgreich in das Privatkundengeschäft expandieren können - hier hätten die Wachstumsraten beim Umsatz sogar bei 46% (weltweit) und 102% (USA) elegen. Für das Gesamtjahr 2021 habe Palantir Umsatzzuwächse von 40% auf 1,53 Mrd. USD in Aussicht gestellt und habe auch seine Free-Cashflow-Prognose um 100 Mio. USD (400 Mio. USD) erhöht.Angesichts dieser Geschäftsentwicklung überrasche es wenig, dass die berühmte Investorin Cathie Wood erneut bei Palantir zugeschlagen habe. Alleine gestern habe sie ihren Anteil um mehr als 600.000 Palantir-Aktien aufgestockt.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir.Der Autor halten unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir.