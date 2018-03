XETRA-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:

2,955 EUR -1,50% (22.03.2018, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:

2,963 EUR -0,84% (22.03.2018, 22:01)



ISIN PNE WIND-Aktie:

DE000A0JBPG2



WKN PNE WIND-Aktie:

A0JBPG



Ticker-Symbol PNE WIND-Aktie:

PNE3



Kurzprofil PNE WIND AG:



Die PNE WIND-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) mit ihren Marken PNE WIND und WKN ist ein führender deutscher Windpark-Projektierer. Mit rund 360 Mitarbeitern bietet die PNE WIND-Gruppe seit über 25 Jahren die gesamte Wertschöpfungskette von Entwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung, Betrieb, Vertrieb und Repowering von Windparks im In- und Ausland an Land aus einer Hand an. Nach Übergabe der fertiggestellten Anlagen an die Betreiber zählt zudem die technische und kaufmännische Betriebsführung einschließlich der regelmäßigen Wartung zum Leistungsspektrum der PNE WIND-Gruppe. Auf See werden Offshore-Windparks bis zur Baureife entwickelt. Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt ist die PNE WIND-Gruppe international positioniert, um von dem enormen Wachstumspotenzial des globalen Windenergiemarktes zu profitieren, und expandiert in dynamischen Wachstumsmärkten. (22.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PNE WIND-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Projektierers PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) unter die Lupe.Saubere Lösungen wie z.B. die Power-to-Gas-Technologie könnten die Problematik von Über- oder Unterkapazitäten bei Versorgern und Netzbetreibern teilweise lösen. Dadurch könnten auch überschüssige Energie in speicherbare Energieträger wie Wasserstoff oder Methan gespalten oder umgewandelt werden. Genau in diesem Segment möchte PNE WIND Fuß fassen. Das Cuxhavener Unternehmen befinde sich laut CEO Lesser bereits "in Gesprächen mit großen Playern."Das neue Geschäftsfeld biete PNE WIND die Möglichkeit, sich unabhängiger vom schwankungsanfälligen Projektgeschäft zu machen und lukrative Erlösquellen anzuzapfen. Im schwachen Gesamtmarkt sie die PNE WIND-Aktie wieder unter die psychologisch wichtige 3-Euro-Marke zurückgefallen. Investierte Anleger sollten sich davon jedoch nicht beunruhigen lassen. Um 2,80 Euro biete sich ein Ausbau der Position mit einem Stopp bei 2,50 Euro an, so Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.03.2018)Börsenplätze PNE WIND-Aktie: