Börsenplätze Orocobre-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

5,42 EUR -1,56% (24.09.2021, 15:03)



ASE-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

8,96 AUD +0,67% (24.09.2021, 08:10)



ISIN Orocobre-Aktie:

AU000000ORE0



WKN Orocobre-Aktie:

A0M61S



ASX-Ticker-Symbol Orocobre-Aktie:

ORE



Kurzprofil Orocobre Limited:



Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX: ORE) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Lithium und Kali, dessen wichtigstes Kapital das Projekt Salar de Olaroz Lithium-Potash im Nordwesten Argentiniens ist. (24.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Orocobre-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lithium-Unternehmens Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX: ORE) unter die Lupe.Bei Anlegern stünden die Lithium-Entwicklungsunternehmen wie Standard Lithium oder auch Neo Lithium hoch im Kurs. Aus gutem Grund: Die Lithiumvorräte seien knapp und das Angebot könne mit der Nachfrage nicht Schritt halten. Gute Projekte seien begehrt. Spätestens seit der Übernahmeschlacht um Millennial Lithium sei klar: Der Konsolidierungsdruck im Sektor sei hoch. Die etablierten Unternehmen wie Ganfeng seien bestrebt, die aussichtsreichen Entwicklungsprojekte für sich zu gewinnen. Doch klar sei auch: Von den steigenden Lithiumpreisen profitiere vor allem eine Gruppe: Die Produzenten.Während Ganfeng und CATL sich zuletzt um Millennial Lithium und sein Projekt in Argentinien gestritten hätten, habe Orocobre einen anderen Deal eingefädelt: eine Fusion mit Galaxy Resources. Der Vorteil von dem Deal von Orcobre - der australische Lithiumproduzent sei zwar ebenfalls nach Argentinien expandiert, habe aber mit der Fusion auch sofort eine Produktion und damit auch Cashflow erworben. Die neue Orocobre habe sich direkt auf Rang fünf der größten Lithiumproduzenten weltweit geschoben. Dazu habe Orocobre eine ganze Reihe von Entwicklungsprojekten im Konzern vereint und sei in Sachen Wachstum deshalb nicht auf Gedeih und Verderb von Übernahmen abhängig.Anleger sollten ruhig einmal einen Blick über den Standard- und Neo-Tellerrand hinauswerfen. Mit Orocobre biete sich die Chancen, einen aufstrebenden Produzenten zu kaufen. Der Zusammenschluss mit Galaxy sei von vielen Analysten als "logisch" gelobt worden. Aus gutem Grund. Hier entstünden echte Synergien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link