Paris (www.aktiencheck.de) - Es wird spannend für den Ölpreis: Über 70 Dollar sprang das "schwarze Gold" zuletzt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Bei 71,41 Dollar habe sich Rohöl der Sorte Brent ( ISIN XC0009677409 WKN nicht bekannt) im März noch den Kopf gestoßen und nach unten abgedreht. Jetzt könnte eine deutlichere Aufwärtsbewegung anstehen. Kürzlich habe das Ölpreiskartell OPEC+ vermeldet, die Förderung minimal ausweiten zu wollen. Zwar sei das auf den ersten Blick kein gutes Signal für den Ölpreis, doch sei das nur die Umsetzung von Plänen, die längst angekündigt gewesen seien. Viel wichtiger für den Ölpreis: Offenbar sei sich das Kartell sehr schnell einig gewesen - nur 30 Minuten solle es am Telefon gedauert haben, bis die Details, wie die globale Produktion ab Juli konkret aussehen solle, beschlossen gewesen seien. Sei sich die OPEC+ einig, könne das für den Ölpreis nur ein gutes Zeichen sein.Auch habe das Kartell bekannt gegeben, dass es mit einer steigenden Nachfrage rechne, darauf aber nicht unbedingt mit weiteren deutlichen Produktionsausweitungen reagieren müsse. Da zugleich immer mehr Ölproduzenten Gegenwind bekämen, wenn es um die Finanzierung neuer Projekte gehe, dürfte sich das Angebot nicht so deutlich ausweiten lassen. Trotz der Klimadiskussion bleibe Öl der Schmierstoff der Weltwirtschaft. Anleger könnten in einem positiven Wirtschaftsumfeld profitieren, indem sie sich genau diesen Schmierstoff ins Depot holen würden. Auch korreliere der Ölpreis in der Regel mit den Inflationsraten. Öl sei daher der Rohstoff der Stunde. Neue Verlaufshochs könnten Öl zu zusätzlicher Dynamik verhelfen. Anleger sollten die OPEC+, die künftig monatlich tagen wolle, aber im Blick behalten. (04.06.2021/ac/a/m)