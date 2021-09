Paris (www.aktiencheck.de) - Rohöl der Nordseesorte Brent kam zum Wochenbeginn unter Druck - auch hier sorgte die Schieflage des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande für Nervosität, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Ida puste China-Sorgen wegBeflügelt haben dürfte den Kurs wohl unter anderem der stärker als erwartet gesunkene Öl-Lagerbestand in den USA. Rund 3,5 Millionen Barrel weniger als gedacht hätten die USA inzwischen auf Halde. Ein Grund liege wohl auch in den Produktionseinschränkungen im Zuge des Wirbelsturms Ida. Nun würden Beobachter entgegnen, dass Ida doch schon vor Wochen über das Land gefegt habe und die Auswirkungen eingepreist sein müssten. Doch ganz ohne Marktpsychologie gehe es auch rund um handfeste Lagerdaten nicht. Hinzu kämen Zweifel, ob das Angebot der Nachfrage - trotz der zuletzt vom Kartell OPEC+ ausgeweiteten Fördermenge - gerecht werden könne. Zwar würden Marktkenner im kommenden Jahr mit einer Entspannung des Angebots rechnen, doch Notierungen unter der Marke von 70 Dollar derzeit nicht allzu wahrscheinlich erschienen. Auch der Kursverlauf, der in den vergangenen Wochen unterhalb dieser Marke häufig eine dynamische Erholung eingeleitet habe, spreche für diese Erwartung. Öl bleibe vor dem Hintergrund recht hoher Inflationsraten und einer anziehenden Wirtschaft interessant. Trotz der eingeleiteten Energiewende - noch würden Brent und Co die Schmierstoffe der Weltwirtschaft bleiben. (24.09.2021/ac/a/m)