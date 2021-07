Neben der Wiederöffnung der Volkswirtschaften, dem Fokus auf kohlenstoffneutrale Investitionen und dem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage seien Sektoren wie erneuerbare Energien und nachhaltige Infrastruktur weiterhin gut aufgestellt. Sowohl für Public als auch für Private Real Assets nehme die Bedeutung von ESG weiter zu. Da Investoren zunehmend nach solchen Investitionsmöglichkeiten suchen würden, würden Unternehmen mit vorteilhaften ESG-Profilen tendenziell mit einem höheren Aufschlag gehandelt als solche mit einem unvorteilhaften Profil. Mit dieser Erkenntnis im Hinterkopf würden die Experten von Nuveen ESG-Transition-Stories in den Bereichen Immobilien und Public Real Assets verfolgen, die ihrer Ansicht nach vom Gesamtmarkt noch nicht erkannt worden seien.



ESG-Aspekte seien für Private Investments ein entscheidender Faktor beim Erwerb und Besitz von Vermögenswerten, wobei Themen wie saubere Energie, Kohlenstoff, Verbesserungen des Wasserverbrauchs und Nachhaltigkeit im Vordergrund stünden. Ähnlich wie bei Public Investments würden Investoren zunehmend ESG-Themen verfolgen, was die Wichtigkeit der Deal-Selektivität und die Notwendigkeit der Verbesserung von Assets im Laufe der Zeit unterstreiche.



Bei Private Investments würden die Experten von Nuveen derzeit Investitionen bevorzugen, die sich an den Themen des Klimawandels orientieren würden, wie beispielsweise Kohlenstoffbindung in natürlichen Ressourcen, saubere Energie und Speicherung, erneuerbare Brennstoffe und nachhaltige Infrastruktur. Im Bereich der Public Investments sähen die Experten insbesondere Chancen in der Verkehrsinfrastruktur, die von der Erholung der Weltwirtschaft profitiere.



Jede mögliche Konstellation aus stockendem Wirtschaftswachstum, schnell steigenden Zinssätzen oder einer deutlichen Verschärfung der Kreditvergabebedingungen würde sich negativ auf Real Assets auswirken. Während Real Assets für Inflationsdruck allgemein weniger anfällig seien, würde eine höher als erwartete Inflation und ein entsprechender Anstieg der Diskontsätze Gegenwind für defensivere Bereiche des Marktes bedeuten.



Die Experten von Nuveen würden sich zunehmend auf politische und regulatorische Risiken in Zusammenhang mit höheren Steuerniveaus oder verstärktem Protektionismus konzentrieren. Sie könnten Renditen schmälern oder zu Investitionshürden für grenzüberschreitende Vermögenswerte und Investitionen führen.







Chicago (www.aktiencheck.de) - Justin Ourso, Senior Managing Director und Head of Nuveen Real Assets, und Jay Rosenberg, Head of Nuveen Public Real Assets, geben Ausblick auf das zweite Halbjahr für Public und Private Real Assets.Derzeit bestehe eine anhaltende Nachfrage nach Anlagemöglichkeiten, die Diversifizierung bieten würden und Widerstandsfähigkeit in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit. Das komme sowohl Public als auch Private Real Assets zugute. Darüber hinaus bleibe das Niedrigzinsumfeld aus makroökonomischer Sicht für die meisten Real Assets vorteilhaft, da sie eine wertvolle Absicherung gegen Inflation bieten könnten.Unabhängig davon sähen die Experten von Nuveen angesichts des unterschiedlichen Tempos der wirtschaftlichen Wiederbelebung in den einzelnen Sektoren eine entsprechende relative Performance-Verschiebung im Bereich der Public Real Assets. Da beispielsweise Verbraucher zu persönlichen Einkäufen und Freizeitreisen zurückkehren würden, würden Immobilien- und Infrastrukturinvestitionen, die mit diesen Trends verbunden seien, attraktiver. Umgekehrt seien Private-Real-Asset-Investitionen im Allgemeinen von den durch das Coronavirus ausgelösten wirtschaftlichen Turbulenzen verschont worden, da es sich bei diesen um essenzielle Dienstleistungen handle.