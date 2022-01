Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Novavax.



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (10.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Das Impfen bleibe für viele Länder ein wichtiger Schlüssel im Kampf gegen die Corona-Pandemie. In der Europäischen Union sei mit dem proteinbasierten Corona-Impfstoff von Novavax vor Kurzem ein weiteres Vakzin zugelassen worden, welches vor allem einige Impfskeptiker überzeugen könnte - auch in Deutschland.Das Vakzin des US-Konzerns Novavax solle in Kürze auch nach Nordrhein-Westfalen kommen, so die Rheinische Post. "Der Bund wird nach aktuellem Kenntnisstand voraussichtlich Ende Januar/Anfang Februar beliefert. Die Auslieferung an die Länder soll dann zeitnah erfolgen", zitiere die Tageszeitung einen Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums.Kurz vor Weihnachten sei im Rahmen einer Bundespressekonferenz bekannt geworden, dass Gesundheitsminister Karl Lauterbach vier Millionen Dosen des Vakzins von Novavax bestellt habe. Wie viele Dosen auf das Bundesland NRW fallen würden, habe die Rheinische Post nicht in Erfahrung bringen können.Die mildere Omikron-Variante habe zuletzt für fallende Kurse bei Impfstoff-Aktien wie der von Novavax gesorgt. Der positive Newsflow der letzten Wochen sei regelrecht verpufft. Inzwischen sei der Wert unter den Stopp des "Aktionär" bei 110,00 Euro gefallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: