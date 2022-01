Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Novavax.



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (11.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Die Hoffnung an der Börse, dass Omikron zu einem schnelleren Pandemie-Ende führe, habe sämtliche Impfstoff-Aktien zuletzt unter Druck gesetzt. Auch Novavax habe sich dem Trend trotz gutem Newsflow nicht entziehen können. Am Montag habe der Wert zumindest eine charttechnische Gegenbewegung gestartet - und wieder habe es Neuigkeiten gegeben.Novavax und das Serum Institute of India hätten den Zulassungsantrag für NVX-CoV2373 in Südafrika eingereicht. Nun liege es an der südafrikanischen Aufsichtsbehörde für Gesundheitsprodukte (SAHPRA), den Antrag auf Notfallzulassung (EUA) für den proteinbasierten Impfstoff zu bearbeiten. Im Falle einer Zulassung würden die beiden Unternehmen das Vakzin unter dem Namen Covovax vertreiben."Novavax ist dankbar für die langjährige Partnerschaft mit Südafrika, um dringend benötigte Impfstoffe zu entwickeln", so Novavax-Chef Stanley C. Erck. "Ein Beispiel dafür ist die wichtige Rolle des Landes bei der klinischen Phase-2b-Studie und der Auffrischungsstudie für unseren proteinbasierten Impfstoff Covid-19."Novavax komme rund um den Globus bei den Zulassungsprozessen voran, was positiv zu werten sei. Allerdings habe der Wert im schwachen Marktumfeld für Impfstoff-Werte den Newsflow nicht in steigende Notierungen ummünzen können. Inzwischen sei der spekulative Wert unter den Stopp des "Aktionär" bei 110,00 Euro gefallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: