Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,46 EUR +1,33% (18.01.2022, 08:58)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,17 EUR +0,85% (17.01.2022, 17:35)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 37 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (18.01.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nach den zahlreichen Auftragseingängen in den vergangenen Wochen und Monaten habe Nordex am Dienstag nun die Zahlen zum Auftragseingang im abgelaufenen Quartal präsentiert. Wie erwartet habe der Turbinenbauer eine hohe Nachfrage verzeichnet. Die Aktie lege im frühen Handel wieder den Vorwärtsgang ein.Im Gesamtjahr 2021 habe Nordex demnach den Auftragseingang zum Vorjahr um 32 Prozent auf 7,95 Gigawatt gesteigert. Dabei habe die neue Delta4000-Generation bereits 83 Prozent der 1.636 neuen Anlagen ausgemacht - 2020 seien es allerdings auch bereits 81 Prozent gewesen. Doch die Tendenz sei weiter steigend, im vierten Quartal habe die margenstärkere Produktserie satte 88 Prozent der Aufträge ausgemacht.Dabei seien im vierten Quartal 52 Prozent der Aufträge aus Europa gekommen. 27 Prozent seien auf Lateinamerika entfallen und 21 Prozent seien aus den USA gekommen. "Das Auftragsmomentum im vierten Quartal 2021 war wie erwartet sehr gut. Zahlreiche Aufträge aus Europa und den anderen Kernmärkten sowie der Großauftrag aus Australien trugen zu dem starken Auftragsbestand 2021 bei", so Konzernchef, José Luis Blanco. "Vorausgesetzt, dass das Makro-Umfeld sich so erfreulich entwickelt wie erwartet, gehen wir auch weiterhin von einer guten Nachfrage nach unseren Produkten aus, die für CO2-freie Stromproduktion stehen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: