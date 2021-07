XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

17,52 EUR +0,57% (06.07.2021, 17:35)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (07.07.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Es habe sich bereits abgezeichnet, doch nun seien Nägel mit Köpfen gemacht worden: Nordex habe den Mega-Auftrag in Australien zum Abschluss gebracht. An der Börse komme das gut an. Im frühen Handel gehöre das Papier des Turbinenbauers zu den stärksten Werten im MDAX. Die Nordex-Aktie löse sich langsam von den jüngsten Tiefs nach der Kapitalerhöhung.Mitte Juni habe Nordex Aufträge über mehr als ein Gigawatt aus Australien in Aussicht gestellt. Das erste Projekt "MacIntyre" habe der Konzern nun als festen Auftragseingang verbucht. Eine Tochter von Acciona Energía bestelle demnach 162 Turbinen.Das enorme Volumen des Auftrags sei natürlich absolut positiv zu werten. Neuaufträge allein würden jedoch wohl nicht ausreichen, um nachhaltig das zerstörte Vertrauen durch die Kapitalerhöhung zurückzugewinnen. Entscheidend bleibe, dass auch die Marge steigen werde. Anleger sollten vorerst weiter dabeibleiben und den Stopp bei 14,80 Euro beachten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.07.2021)Börsenplätze Nordex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:17,51 EUR -0,11% (07.07.2021, 09:06)