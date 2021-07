XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

17,23 EUR -1,20% (13.07.2021, 17:40)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (14.07.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Bezugsrechtehandel bei Nordex sei mittlerweile abgeschlossen. Nach der überraschenden Kapitalerhöhung gehe der Blick nun wieder nach vorne. So liefere der deutsche Turbinenbauer am Mittwoch einmal mehr eine Erfolgsmeldung. Wieder habe sich Nordex einen attraktiven Auftrag sichern können.Zwei Aufträge für insgesamt 54,9 Megawatt seien in Italien gewonnen worden. Dafür würden fünf Turbinen des Typs N149/5.X und sechs Anlagen des Typs N133/4.8 geliefert, die alle aus der Delta4000-Baureihe stammen würden. Zu den Aufträgen gehöre auch jeweils ein Premium-Service-Vertrag über zwei Jahre inklusive Verlängerungsoptionen auf insgesamt bis zu zehn Jahre. Errichtet werden sollten die Windparks im Sommer 2022, Fertigstellung sei für den Herbst geplant. Namen von Kunde und Projekten seien derweil nicht bekannt geworden.Die Auftragsbücher seien weiter voll. Das sei wichtig, um Vertrauen zurückzugewinnen. Nach wie vor arbeite die Nordex-Aktie an der Bodenbildung nach der Kapitalerhöhung. Wichtig wäre, dass sich mit den Quartalszahlen erste Fortschritte bei der Marge zeigen würden. Anleger sollten an Bord bleiben und den Stopp bei 14,80 Euro beachten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.07.2021)Börsenplätze Nordex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:16,96 EUR -1,68% (14.07.2021, 09:13)