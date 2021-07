Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

4,972 EUR +8,28% (13.07.2021, 12:21)



XETRA-Aktienkurs Nokia-Aktie:

4,9825 EUR +8,20% (13.07.2021, 12:06)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Deutschland Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden.



Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (13.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.Mit einem weiteren Kurssprung mache das Papier des finnischen Konzerns am Dienstag auf sich aufmerksam. Dank besser laufender Geschäfte und geringerer Kosten wolle Nokia die Prognosen für das laufende Jahr anheben. Konkrete Zahlen seien zwar nicht genannt worden, die Aktie notiere abe dennoch so hoch, wie seit dem Reddit-Hype im Januar nicht mehr."Wir kommen mit unserem Drei-Phasen-Plan gut voran, um nachhaltiges, profitables Wachstum und Technologieführerschaft zu erreichen", habe Unternehmenschef Pekka Lundmark laut Mitteilung gesagt. Dies zeige sich an einer guten Kostenkontrolle, zudem profitiere der Netzwerkausrüster auch von der Stärke in einer Reihe seiner Endmärkte. Lundmark habe aber auch eingeräumt, dass Nokia weiterhin mit Gegenwind im zweiten Halbjahr rechne. Dennoch biete die Leistung aus dem ersten Halbjahr eine gute Grundlage für das Gesamtjahr, habe er betont.Nokia habe im März den Abbau von bis zu 10.000 Arbeitsplätzen angekündigt, um die Kosten bis Ende 2023 dauerhaft um 600 Mio. Euro senken. In diesem Zusammenhang sollten bis 2023 Kosten von rund 600 bis 700 Mio. Euro anfallen, etwa die Hälfte davon im laufenden Jahr. Auf Sicht von 18 bis 24 Monaten sollten dann von aktuell rund 90.000 Mitarbeitern nur 80.000 bis 85.000 übrig bleiben. Die genaue Anzahl hänge von der Entwicklung der Absatzmärkte in den nächsten zwei Jahren ab. Parallel zum Stellenabbau wolle Nokia mehr Geld in die Forschung und Entwicklung rund um 5G, digitale Infrastruktur und Cloud-Leistungen stecken.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nokia-Aktie: