Dimon habe gesagt, seine Zuversicht basiere auf einem starken Konsumverhalten der Amerikaner. "Die US-Bürger geben heute im Schnitt 25 Prozent mehr aus als vor der Pandemie. Zudem ist die Schuldenquote besser, als sie es in den vergangenen 50 Jahren war."



Laut dem Top-Banker werde das Wachstum auch dann kommen, wenn die FED die Zinsen anhebe, möglicherweise stärker als von den Anlegern erwartet. "Es kann sein, dass die Inflation höher ist, als die Börse vermutet. Die FED könnte dann die Zinsen stärker anheben."



Er persönlich wäre überrascht, wenn die US-Notenbank nicht noch weiter gehen würde als die erwarteten vier Zinserhöhungen. Für die Anleger könnte damit - trotz des starken Wirtschaftswachstums - ein turbulentes Jahr anstehen.



Die ersten Tage des neuen Jahres könnten in der Tat ein Vorgeschmack sein auf das, was die Börsianer 2022 erwarte. Am Montag hätten Schnäppchenjäger den NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) vom Tief um 3% noch ins Plus katapultiert. Es sei das stärkste Intraday-Reversal seit dem Crash im März 2020 gewesen. Deswegen empfehle "Der Aktionär", heuer noch mehr wert auf Stock-Picking zu legen. (11.01.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wall-Street-Legende Jamie Dimon erwartet 2022 ein Top-BIP-Wachstum, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär"."Wir werden in diesem Jahr das beste Wachstum haben, das wir je nach der Großen Depression hatten", so der JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM)-CEO im Interview mit CNBC. Auch 2023 werde ziemlich gut werden. Für Anleger könnte es trotzdem stressig werden.