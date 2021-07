Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

39,08 EUR +1,93% (12.07.2021, 22:01)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

46,19 USD +1,45% (12.07.2021, 21:50)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (12.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In Deutschland würden mittlerweile 400.000 E-Autos auf den Straßen summen, in den USA und China ein Vielfaches mehr. Hersteller wie Tesla , Nio oder auch Xpeng würden an der Börse längst zu den angesagten Unternehmen zählen. Und der weltweite Siegeszug der Branche halte an. Die Batteriehersteller würden an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Anleger sollten deshalb jetzt bestimmte Aktien auf die Watchlist setzen.Wie der Finanzdienst "Global Times" mit Verweis auf Industriedaten schreibe, hätten chinesische Hersteller in den vergangenen vier Monaten Lithium-Batterien mit einer Gesamtleistung von 31,6 GW/h produziert. Der Wert entspreche einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von 240 Prozent.Doch egal, wie sehr die Branche ihre Kapazitäten ausweite, das Angebot halte mit der explodierenden Nachfrage nicht annähernd Schritt. Experten würden für die Knappheit ein strukturelles Problem verantwortlich machen. "Während der Pandemie wurden Fabriken weltweit geschlossen, oder die Produktion heruntergefahren", zitiere "Global Times" Wang Jingzhong, den stellvertretenden Direktor der chinesischen Batterievereinigung. Nicht überall sei die Vor-Corona-Auslastung wieder erreicht."In diesem Jahr wird sich die Zahl der E-Fahrzeuge in China gegenüber dem Vorjahr verdoppeln, aber die Batterielieferungen werden (aufgrund der zu geringen Produktionskapazitäten) nicht mithalten können", habe Cui Dongshu, Generalsekretär der China Passenger Car Association, in der "Global Times" vor Engpässen gewarnt. Die Angebotslücke könnte 30 bis 40 Prozent erreichen.In einer Publikation warne der US-Konzern Standard Lithium ebenfalls vor strukturellen Problemen in der globalen Lieferkette und absehbar mit einem dauerhaften Nachfrageüberhang bei Lithium. Die Aktie des Unternehmens sei ins Laufen gekommen und notiere aktuell auf Rekordhoch.Wer sich des Risikos bei Rohstoffaktien (hohe Volatilität) bewusst sei, könne bei Standard Lithium noch auf den Zug aufspringen. Die Aktie von Livent ist ebenfalls einen Blick wert, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.07.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Livent Corporation.