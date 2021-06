Börsenplätze Nikola-Aktie:



12,95 EUR +0,75% (16.06.2021, 15:01)



15,60 USD -9,36% (15.06.2021)



US6541101050



A2P1CV



8NI



NKLA



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (16.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Die Nikola-Aktie habe am Dienstag unter Abgabedruck gestanden und sei mit einem Minus von fast zehn Prozent aus dem Handel gegangen. Der Grund hierfür sei eine Vereinbarung über den Verkauf von Aktien im Wert von bis zu 300 Millionen Dollar an die Investmentbank Tumim Stone Capital gewesen. Es dränge sich die Frage auf, wozu das frische Geld benötigt werde.Das Kapital solle dabei helfen, die Produktion der Brennstoffzellen-Lkws und Wasserstofftankstellen aufrecht zu erhalten. Nikola befinde sich gerade in der ersten Bauphase eines 600 Millionen Dollar teuren Werks in Coolidge (Bundesstaat Arizona).Im Informationsschreiben an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC stehe, dass das Lkw-Start-up 155.703 neue Aktien ausgegeben habe. Tumim müsse die Aktien im Laufe der nächsten drei Jahre auf Wunsch von Nikola kaufen. Eine Obergrenze für den Preis der Aktie, die aktuell bei 15,60 Dollar notiere, gebe es dabei nicht.Bisher habe das Lkw-Start-up noch keine nennenswerten Umsätze erzielen können. Der frische Kapitalbedarf unterstreiche, dass Nikola im aktuellen Stadium weiterhin Geld verbrenne. Eine Besserung werde erst im vierten Quartal 2021 erwartet. Zu dem Zeitpunkt rechne das Unternehmen mit dem Bau und Verkauf von 50 bis 100 batterie-elektrischen Lkw.Charttechnisch betrachtet befinde sich die Nikola-Aktie weiterhin im abflachenden Abwärtstrend. Die 50-Tage-Linie bei 13,13 Dollar sei zwar überwunden worden, doch nun würden mit dem GD100 bei 16,03 Dollar und dem GD200 bei 19,55 Dollar die nächsten Hürden warten. (Analyse vom 16.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link