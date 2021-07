Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Laut Goldman Sachs (GS) sollten sich Italiener, Spanier und Dänen keine große Hoffnung machen: Europameister werde England. "Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 57,7 Prozent", so Analyst Christian Schnittker. Das freue natürlich auch Nike - der Sportartikelhersteller und Top-Tipp des AKTIONÄR sei Ausrüster der "Three Lions".Ursprünglich habe Goldman Sachs Belgien als Europameister ermittelt. Doch das Team und Weltstar Kevin De Bruyne sei im Viertelfinale gegen Italien ausgeschieden. "Das war ein Schock für unser Modell", so GS-Experte Schnittker.Nun erwarte Schnittker einen 2:1-Sieg der Engländer gegen die Dänen, während Spanien Italien mit 2:1 in der Verlängerung besiegen werde.Das Modell stütze sich auf Daten von rund 6.000 Spielen, die seit 1980 ausgetragen worden seien, und berücksichtige eine Reihe von Faktoren wie die Stärke des Kaders, den Spielort und die Leistungen bei großen Turnieren.Bei einem Jahresumsatz von 50 Mrd. Dollar Umsatz mögen einem diese Einnahmen wie Peanuts vorkommen. Doch keineswegs zu unterschätzen sei die Werbung für die Marke Nike, die der Titelgewinn ohne Frage bedeuten würde.Nike sei derzeit die erste Wahl des AKTIONÄR in der Sportartikelbranche. Die Nike-Aktie hat trotz der Rally noch jede Menge Power für neue Hochs, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2021)