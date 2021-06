Börsenplätze Nike-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

127,34 EUR -1,49% (28.06.2021, 16:04)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

152,17 USD -1,41% (28.06.2021, 15:49)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Deutschland Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (28.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Sportartikelriese Nike habe mit seinen Quartalszahlen selbst die optimistischsten Prognosen vom Tisch gefegt und für Jubel unter den Anlegern gesorgt. Die Aktie sei am Freitag um 15 Prozent in die Höhe geschossen und habe dabei ganz locker die letzten technischen Widerstände geknackt. Die Sache habe nur einen Schönheitsfehler.Die durch die Coronapandemie verursachte Delle im Filialgeschäft so gut wie ausgebeult und beim E-Commerce laufe es wie geschnitten Brot, so lasse sich das letzte Quartal bei Nike recht einfach zusammenfassen.An der Börse hätten sich die Anleger angesichts der operativen Stärke des Konkurrenten von adidas zunächst die Augen gerieben - dann hätten sie bei den Aktien beherzt zugegriffen. Nike seien um 15 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei rund 154 Dollar geklettert.Im Klartext: Nike stehe auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" und es gebe keinen Grund, an dieser Einschätzung etwas zu verändern (zugegeben, die Aktie sei mit KGV 36 sportlich bewertet). Anleger, denen es unter den Nägeln brenne, sich ein paar Stücke ins Depot zu legen, sollten dennoch warten, bis der Kurs etwas zurückgekommen sei.Für investierte Investoren gilt: Gewinne laufen lassen, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link