Linz (www.aktiencheck.de) - Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Großbritannien noch hoch, trotzdem sind beinahe alle Corona-Beschränkungen aufgehoben worden, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Wirtschaft in Großbritannien atme auf. Die Bank of England halte ein Wirtschaftswachstum auf Vorkrisenniveau bis zum Jahresende für möglich. Dennoch bleibe abzuwarten, inwieweit sich das Konsumverhalten durch die Pandemie verändert habe und sich auf die Konjunktur und den Arbeitsmarkt auswirke.



Der Brexit und seine Folgen für Unternehmen und Wirtschaft werde von der Coronapandemie überlagert. Die Auswirkungen würden eher als langfristig gesehen und deshalb konzentriere sich der Devisenmarkt auf die Nachwehen der Pandemie. Ganz ins Abseits dürfe man den Brexit allerdings nicht stellen. Bei möglichen Freihandelsabkommen mit wichtigen Wirtschaftsräumen (zum Beispiel USA) habe sich noch nichts getan. Bei den Verhandlungen bezüglich des Dienstleistungshandels zwischen dem UK und der EU gebe es auch noch keine Fortschritte. (11.08.2021/ac/a/m)





