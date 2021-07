Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

436,45 EUR -0,51% (29.07.2021, 11:53)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

519,30 USD +0,08% (28.07.2021, 22:00)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (29.07.2021/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Netflix: Nutzerwachstum sorgt für lange Gesichter - AktienanalyseDer weltgrößte Streaminganbieter Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) hat im zweiten Quartal prächtig verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Obwohl die ganz großen Blockbuster ausgeblieben seien, sei der Nettogewinn um fast 90 Prozent auf 1,4 Mrd. Dollar in die Höhe geschnellt. Die Erlöse seien um 19 Prozent auf 7,3 Mrd. Dollar gestiegen. Daraus errechne sich eine Umsatzrendite von knapp 20 Prozent. Ein besseres Ergebnis habe das Unternehmen bisher nur im Auftaktquartal dieses Jahres erzielt. Anleger hätten dennoch enttäuscht reagiert. Vor allem das Nutzerwachstum habe für lange Gesichter gesorgt. In den drei Monaten bis Ende Juni seien lediglich 1,5 Mio. neue Abonnenten hinzugekommen, so wenige wie noch nie in einem Jahresviertel.Auch die Prognose für das laufende Quartal sei relativ mager ausgefallen: Netflix rechne für die Monate Juli bis September mit 3,5 Mio. neuen Nutzern weltweit. Die Wall Street habe mit 5,5 Mio. kalkuliert. Zur Begründung habe der Konzern auf die Pandemie verwiesen: Diese habe zu einer ungewöhnlichen Verzerrung der Zahlen geführt, habe es geheißen. Allerdings sei das wohl nur die halbe Wahrheit: Klar, die Krise habe dem Geschäft des Videodienstes einen gewaltigen Schub gegeben. Dass der corona-bedingte Boom nicht ewig anhalten werde, davor habe Netflix bereits im vergangenen Jahr gewarnt. Tatsächlich habe aber auch der Konkurrenzdruck deutlich zugenommen, allen voran in der Gestalt von Disney+. Der Abo-Dienst des Unterhaltungsriesen Walt Disney habe seit seinem Start vor gut einem Jahr mehr als 100 Mio. Abonnenten gewinnen können - und zähle damit bereits halb so viele Nutzer wie Netflix. Um die immer stärker werdende Konkurrenz auf Abstand zu halten, wolle der Konzern im laufenden Jahr nun mehr als 17 Mrd. Dollar für neue Filme und Serien ausgeben.Im Juni habe der Streaming-Riese zudem einen eigenen Online-Shop eröffnet. Dort gebe es Merchandise und Fan-Artikel zu Netflix-Serien und Filmen zu kaufen. Das Angebot sei zwar bislang noch recht übersichtlich, könnte sich Experten zufolge aber zu einer wichtigen Einnamequelle entwickeln. In einem Brief an seine Aktionäre habe Netflix überdies bekannt gegeben, künftig stärker in Videospiele zu investieren. Zunächst gehe es nur um einige Angebote, die auf den größten Netflix-Erfolgen basiert hätten, habe Produktchef Greg Peters gesagt. Details habe er zwar nicht genannt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie: