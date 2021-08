Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Munich Re befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

241,05 EUR +1,86% (10.08.2021, 11:04)



XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

239,90 EUR +1,35% (10.08.2021, 10:50)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (10.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Rückversicherer Munich Re sei auf dem besten Weg, seine Jahresziele zu erreichen. Das Unternehmen erwarte weiterhin einen Jahresüberschuss von 2,8 Milliarden Euro, obwohl die Hochwasserkatastrophe in Europa teuer zu stehen komme. Für die nächsten Preiserneuerungsrunden sei Konzernchef Joachim Wenning positiv gestimmt.Wie die Münchner am Morgen mitgeteilt hätten, habe der Gewinn im zweiten Quartal von 579 Millionen Euro im Vorjahr auf 1,106 Milliarden Euro nahezu verdoppelt werden können. Das operative Ergebnis sei von 755 Millionen auf 1,55 Milliarden Euro gestiegen.Aufgrund der signifikanten Covid-19-bedingten Belastung im ersten Halbjahr 2021 sehe sich die Munich Re gezwungen, die Schadenerwartung aus Covid-19 für das Geschäftsfeld Rückversicherung zu erhöhen. Die pandemiebedingten Todesfälle in den USA sowie in Indien und Südafrika würden den Konzern 2021 wohl doppelt so stark wie bisher gedacht belasten. Und die Flutkatastrophe in Deutschland und den Nachbarländern im Juli könnte bei dem Münchner Konzern mit rund einer halben Milliarde Euro zu Buche schlagen. Präzise Aussagen seien noch nicht möglich.Unterdessen werde Rückversicherungsschutz für Erstversicherer wie Allianz und Generali weiterhin teurer. Bei der Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft im Juli habe die Munich Re nach eigenen Angaben risikobereinigt im Schnitt rund zwei Prozent höhere Preise durchsetzen können. In diesem Zuge habe sie ihr Geschäftsvolumen sogar um 11,1 Prozent ausgebaut. Dabei seien vor allem Verträge in Nord- und Südamerika, Australien sowie mit globalen Kunden erneuert worden.Angesichts des Geschäftsausbaus habe der Vorstand seine Prognose für die Prämieneinnahmen in diesem Jahr ein weiteres Mal nach oben gesetzt. Er rechne konzernweit jetzt mit Einnahmen von 58 Milliarden Euro. Bereits im Mai habe er das Ziel auf 57 Milliarden erhöht.Die Herausforderungen für die Rückversicherer (Klimawandel, Cyberkriminalität, Pandemien) würden größer, umso erstaunlicher sei die starke operative Entwicklung der Munich Re.Für langfristig orientiere Anleger mit dem Ziel, stabile Dividenden zu vereinnahmen, bleibt die Aktie eine gute Wahl, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: