XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

31,67 EUR +3,73% (10.01.2022, 13:03)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.



Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (10.01.2022/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein.Seit zwölf Monaten befinde sich MOR - samt Geschäftsmodell, Equitystory und Kursentwicklung - in einer Transformation, so die Experten von EQUI.TS. Sichere Tantiemen seien im Rahmen des Kaufs des US-Biotechunternehmens Constellation Pharmaceuticals vor neun Monaten in Chancen und Risiken der (zugekauften) Eigenentwicklungen eingetauscht worden. Künftig werde vorwiegend in der eigene Pipeline investiert. Damit sei nicht nur die künftige GuV- sondern auch die Prognosestruktur mit der aus der Vergangenheit nicht mehr vergleichbar.Unter den zugekauften CNST-Werttreiber hätten "Pelabresib" (CPI-0610 in kl. Phase 3) und der EZH2-Inhibitor der zweiten Generation "CPI-0209", der in der kl. Test-Phase 2 stehe, zentrale Bedeutung, so die Einschätzung der Biotech-Analysten. Ihr breites therapeutisches Therapiepotenzial, über die oben genannten Indikationen hinaus, in verschiedenen hämatologischen und soliden Tumoren rechtfertige nach Auffassung der Fachanalysten den Constellation Deal.Für das FY 2026 stelle der CFO S. Lee in einem BöZ-Interview am 22.12.21 - bei erfolgreicher Medikamentenentwicklung - die ersten Konzerngewinne in Aussicht.Die erstmals am 07.01.22 vorgestellte 22er Guidance plane einen Umsatz- und Ergebnisrückgang YoY (Monjuvi-Umsatz: EUR 110 bis EUR 135 Mio.; OPEX-Aufwand: EUR 455 bis EUR 495 Mio.) und läge unter dem Konsensus.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, passten ihr Bewertungsmodell und den Zielkurs an und sehen eine günstige Einstiegsgelegenheit und raten weiterhin zum Kauf der MorphoSys-Aktie. (Analyse vom 10.01.2022)