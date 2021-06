ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien baut MorphoSys seine eigene Pipeline an neuen Medikamentenkandidaten aus und hat Antikörper entwickelt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 genehmigte die US-amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel in einem beschleunigten Zulassungsverfahren das MorphoSys Produkt Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. aktuell mehr als 600 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Tremfya(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (17.06.2021/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MorphoSys: Die Gemüter beruhigen sich - AktienanalyseMit einem Paukenschlag wartete vor wenigen Tagen MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) auf, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das deutsche Biotechunternehmen wolle den US-Anbieter Constellation Pharmaceuticals für 34 Dollar je Aktie in bar übernehmen. Daraus errechne sich ein Transaktionswert von 1,7 Mrd. Dollar. Die Münchner würden sich davon Bahnbrechendes im Bereich Blutkrebs erhoffen - die Amerikaner hätten zwei Wirkstoffkandidaten in der mittleren bis späten Phase der klinischen Entwicklung. Zur Finanzierung der Übernahme sei eine Finanzierungspartnerschaft mit Royalty Pharma im Volumen von 1,425 Mrd. Dollar geschlossen worden. Dafür gebe MorphoSys umfangreiche Rechte am bisherigen Wirkstoffportfolio an Royalty Pharma ab.In einer ersten Reaktion habe der Markt die Transaktion negativ bewertet. Doch könnten sich die positiven Aspekte allmählich zeigen und im Kurs niederschlagen. Nach dem ersten Schock in Reaktion auf die Meldung hätten sich die Gemüter schon wieder etwas beruhigt. Der Aktienkurs habe sich wieder von den Tiefständen lösen können. Dazu beigetragen habe sicherlich auch die Meldung, wonach der Antikörperspezialist zusammen mit dem Partner Incyte positive Studiendaten für ein Krebsmittel erreicht habe. Zudem habe die Zulassung des Alzheimer-Wirkstoffs Aducanumab des US-Konzerns Biogen der MorphoSys-Aktie positive Impulse verliehen. Denn die Deutschen würden ebenfalls auf diesem Gebiet forschen.Da sich die Lage bei den Münchnern immer weiter aufhellt, können risikobereite Anleger wieder erste Positionen wagen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 23/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:66,02 EUR -0,30% (17.06.2021, 12:15)Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:66,12 EUR -0,51% (17.06.2021, 12:24)