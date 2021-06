Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien baut MorphoSys seine eigene Pipeline an neuen Medikamentenkandidaten aus und hat Antikörper entwickelt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 genehmigte die US-amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel in einem beschleunigten Zulassungsverfahren das MorphoSys Produkt Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. aktuell mehr als 600 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Tremfya(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (03.06.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.MorphoSys habe mit der Ankündigung der milliardenschweren Übernahme von Constellation Pharmaceuticals vor Kurzem für Furore gesorgt. An der Börse sei der Deal alles andere als gut angekommen, die Aktie habe zweistellig nachgegeben. Inzwischen hätten sich die ersten Analysten zu Wort gemeldet und eine Einschätzung zur Akquisition abgegeben.Das Investmenthaus Bryan Garnier habe MorphoSys von "buy" auf "neutral" abgestuft und gebe aktuell kein Kursziel an. Die Übernahme von Constellation Pharma sei bahnbrechend und gehe über die Zukaufserwartungen am Markt weit hinaus, habe Analyst Victor Floch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Die Amerikaner seien ein "Pionier in der Epigenetik", also der Suche nach Wirkstoffansätzen basierend auf Geneigenschaften. Der Deal mit Royalty Pharma zur Finanzierung der Übernahme koste MorphoSys aber mit den Lizenzgebühren für den Schuppenflechte-Antikörper Tremfya seine stabilste Umsatzquelle.Die Deutsche Bank habe indes die Einstufung für die Aktie angesichts der Übernahme von Constellation Pharmaceutical und einem Finanzierungs-Deal mit Royalty Pharma auf "buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Der Zeitpunkt für den Zukauf sei angesichts zuletzt gesunkener Bewertungen im Biotechsektor klug gewählt, so Analyst Rajan Sharma in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Schritt sei nachvollziehbar wegen klarer Überschneidungen mit dem bestehenden MorphoSys-Portfolio und der Möglichkeit, die Infrastruktur des Unternehmens zur Unterstützung der Markteinführung des Medikaments Monjuvi zu nutzen.Barclays habe MorphoSys wiederum auf "equal weight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Deal-Mechanismus beinhalte auch einen Tausch von Lizenzgebühren für einige MorphoSys-Mittel, sodass vieles künftig abhänge von den wichtigsten Produktkandidaten von Constellation, habe Analyst Rosie Turner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Anleger dürften die Vorzüge der "neuen MorphoSys" hinterfragen. Zunächst einmal habe Turner aber nichts an ihren Schätzungen für den Antikörperspezialisten geändert."Der Aktionär" gehe davon aus, dass sich der Deal mit Constellation Pharmaceuticals langfristig lohnt. Dennoch habe das Biotech-Unternehmen mit der geplanten Transaktion für Verunsicherung unter den Marktteilnehmern gesorgt. Die Aktie sei bereits am Mittwoch unter den Stopp (62,00 Euro) des "Aktionär" gefallen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: MorphoSys.