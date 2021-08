NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

286,44 USD -0,66% (10.08.2021, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (11.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Microsoft: Bildung eines Doppeltops möglich - ChartanalyseDie Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) legte in den letzten Monaten eine starke Rally hin, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 12. Mai 2021 habe die Aktie im Tief bei 238,07 USD notiert. Anschließend sei eine Rally gestartet, welche am 23. Juli zu einem Hoch bei 289,90 USD geführt habe. Seitdem laufe die Aktie trotz eines neuen Allzeithochs am 9. August bei 291,55 USD seitwärts. Dabei behaupte sich der Wert bisher über der Unterstützungszone zwischen 284,10 und 283,66 USD.Diese kleine Bewegung könnte sich in den nächsten Tagen zu einem Doppeltop entwickeln. Dafür wäre ein Tagessschlusskurs unter 283,66 USD notwendig. Komme es zu einem solchen Tagesschlusskurs, dann könnte es zu einer Konsolidierung in Richtung 274,60 USD oder sogar an das alte Allzeithoch bei 263,19 USD kommen. Sollte der Wert allerdings über 291,55 USD ausbrechen, könnte die Rally der letzten Wochen in Richtung 300,42 USD oder sogar ca. 315,00 USD kommen. (Analyse vom 11.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:244,35 EUR -0,04% (11.08.2021, 08:48)XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:243,95 EUR -0,69% (10.08.2021, 17:35)