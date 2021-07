In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, somit weiterhin das Rating "kaufen" und sehen ein signifikantes Kurspotenzial für die Media and Games Invest-Aktie. (Analyse vom 07.07.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Media and Games Invest plc:



Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G), MGI, ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine "buy, integrate, build & improve"-Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in den Märkten "Medien" und "Games" konzentriert. Die Portfoliounternehmen der MGI wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb der Portfoliounternehmen zu schaffen. Ein wichtiges Kriterium bei der Ergänzung des Portfolios sind potenzielle Synergien zwischen den Beteiligungen.



Zu den wichtigsten Beteiligungen zählt u.a. die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Gaming und Medien, an dem Media and Games Invest 38% der Anteile und 53% der Stimmrechte hält sowie die Applift GmbH, ein führendes Medienunternehmen, spezialisiert auf Mobile Advertising. Media and Games Invest hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften u. a. in der Schweiz und Deutschland und ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet. (07.07.2021/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G).Am 30.06.2021 habe die Media and Games Invest SE (MGI) die Erhöhung ihrer bisherigen Unternehmens-Guidance für das laufende Geschäftsjahr aufgrund des starken organischen Wachstums von mehr als 30,0% im ersten Halbjahr bekannt gegeben. MGI rechne für das Geschäftsjahr 2021 damit, ihr mittelfristiges Wachstumsziel eines jährlichen Umsatzwachstums in Höhe von 25,0% bis 30,0% pro Jahr zu übertreffen und strebe nun ein mehr als doppelt so hohes Wachstumstempo an als bisher erwartet. Hieraus resultiere ebenfalls ein erwarteter signifikanter Anstieg des bereinigten EBITDA für 2021, mit einem deutlich überproportionalen Zuwachs im Verhältnis zu den geplanten Umsatzerlösen.Konkret erwarte das Unternehmen nun für das laufende Geschäftsjahr 2021 Konzernumsatzerlöse in einer Bandbreite von 220,0 Mio. Euro bis 240,0 Euro und ein bereinigtes EBITDA von 60,0 Mio. Euro bis 65,0 Mio. Euro. Mittelfristig solle ein Umsatzwachstum in Höhe von 25,0% bis 30,0% p.a. und ein EBITDA-Anstieg von 66,0% bis 72,0% p.a. erreicht werden. Das erzielte hohe organische Wachstum und die erwartete dynamische Geschäftsentwicklung werde insbesondere durch die von MGI bereits bekannt gegebene stärkste organische Wachstumspipeline der Unternehmensgeschichte begünstigt.Im Gaming-Segment seien verschiedene neue Spiele eingeführt, Plattformen erweitert und zusätzliche Inhalte zum Download ergänzt worden. gamigo habe z.B. Trove in Südkorea und Trove auf Nintendo Switch sowie die Closed Beta von Skydome veröffentlicht. Weitere Projekte habe der MGI-Konzern im Medien-Geschäftsbereich (Verve Group) erfolgreich realisiert. So habe Verve mit Teams vor Ort das operative Geschäft in Japan und Brasilien gestartet. Daneben seien zahlreiche Partnerschaften mit Publishern und Werbetreibenden aus dem Gaming-Sektor geschlossen worden, während Verve mit der einzigen On-Device-Anonymisierungslösung ATOM ein vielversprechendes Produkt für die effiziente Nutzerakquisition eingeführt habe, die die klassischen "Identifier for Advertisers" ablöse.Hierbei sei hervorzuheben, dass die neue Unternehmens-Guidance keine weiteren M&A-Transaktionen enthalte und damit auch nicht die zuletzt bekannt gegebene Akquisition der digitalen Werbeplattform Smaato. Die am 21.06.2021 bekannt gegebene Smaato-Übernahme eröffne jedoch signifikantes zusätzliches Umsatz- und Ergebnispotenzial (zusätzlicher Jahresumsatz zwischen 30,0 Mio. Euro bis 40,0 Mio. Euro bei einer EBIDA-Marge von ca. 30,0%) für das zweite Halbjahr 2021. Aus Sicht der Analysten sei die beabsichtigte Smaato-Akquisition transformativ für die konzerneigene Werbesparte der MGI (Verve Group), da sich hierdurch das Umsatzvolumen, die Rentabilität und die Reichweite (zusätzliche 1,3 Mrd. Smaato-Endnutzer auf dann über 2,0 Mrd. Endnutzer in der gesamten Werbesparte) der Medieneinheit wesentlich erhöhen würde.Des Weiteren habe MGI am 01.07.2021 verkündet, eine unbesicherte Kontokorrentkreditlinie in Höhe von 30,00 Mio. Euro mit der UniCredit Bank zu einem Zinssatz von 3,875% p.a. gezeichnet zu haben. Die unterzeichnete Kreditlinie erhöhe die Flexibilität des Unternehmens im Bereich des Working Capitals sowie für weiteren M&A-bezogenen Finanzierungsbedarf. Der garantierte Zinssatz unterstreiche die kontinuierlich sinkenden Zinskosten des Unternehmens, was bereits anhand der letzten Folgeanleihe (Volumen: 150,0Mio. Euro) zu einem Preis von 102,0% über pari am 18. Juni. 2020 deutlich geworden sei, und zugleich die hohe Kreditwürdigkeit der Gesellschaft belege. Damit habe sich MGI weiteren finanziellen Spielraum zu günstigen Konditionen für die allgemeine Unternehmensfinanzierung sowie für opportunistische M&A-Transaktionen sichern können.In Anbetracht der bisherigen sehr überzeugenden Unternehmensperformance im laufenden Geschäftsjahr und der Erhöhung der Unternehmens-Guidance, hätten auch die Analysten ihre bisherigen Schätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre deutlich nach oben angepasst. Für das laufende Geschäftsjahr 2021 würden sie nun mit Umsatzerlösen in Höhe von 223,15 Mio. Euro (bisher: 202,30 Mio. Euro) und einem EBITDA in Höhe von 58,71 Mio. Euro (bisher: 52,81 Mio. Euro) rechnen. Für das Folgejahr 2022 würden sie mit Umsatzerlösen von 276,29 Mio. Euro (bisher: 255,10 Mio. Euro) und einem EBITDA von 76,60 Mio. Euro (bisher: 69,90 Mio. Euro) kalkulieren. Im darauf folgenden Geschäftsjahr 2023 sollte der Umsatz und das EBITDA erneut zulegen können auf 345,64 Mio. Euro (bisher: 319,39 Mio. Euro) bzw. 101,02 Mio. Euro (bisher: 92,94 Mio. Euro).Insgesamt seien die Analysten weiterhin davon überzeugt, dass es dem MGI-Konzern gelinge, den profitablen Wachstumskurs weiter erfolgreich fortzusetzen. Die geplante Smaato-Übernahme würde die Mediensparte deutlich stärken und die kritische Größe in beiden Geschäftsfeldern (Gaming, Medien) weiter signifikant erhöhen und zudem zusätzliches organisches Wachstum ermöglichen. Daneben sei das Unternehmen durch seinen hohen Liquiditätsbestand von aktuell rund 290,0 Mio. Euro (= GBCe Pro-Forma Liquidität, d.h. Barbestand inkl. Anleihezuflüsse) auch gut gerüstet, um weitere Akquisitionen im Rahmen der verfolgten M&A-Strategie anzustoßen und damit das Wachstumstempo nochmals wesentlich zu erhöhen und die Marktpositionen weiter auszubauen.Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten aufgrund der angehobenen Schätzungen für die Geschäftsjahre 2021, 2022 und 2023 und dem damit verbundenen höheren Bewertungsausgangsniveau für die Folgejahre, ihr bisheriges Kursziel von 6,92 Euro je Aktie auf 8,00 Euro je Aktie deutlich angehoben. Kurszielerhöhend habe sich ebenfalls der eingetretene "Roll-Over-Effekt" ausgewirkt (Kursziel bezogen auf das nachfolgende Geschäftsjahr 2022 statt bisher 2021).