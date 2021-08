Börsenplätze McDonald's-Aktie:



XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

199,60 EUR +0,13% (11.08.2021, 15:34)



Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

200,40 EUR +0,63% (11.08.2021, 15:59)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

234,89 USD +0,62% (11.08.2021, 15:51)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (11.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Dank der Normalisierung in der Gastroszene habe der Fast-Food-Gigant in Q2 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren können. Der Unternehmensausblick sei solide, das Ertragspotenzial der Aktie bleibe aber eingeschränkt.Die Restaurantbranche habe zu jenen Industrien gezählt, welche von den coronabedingten Restriktionen am meisten betroffen gewesen seien. Das Big Picture von McDonald's stehe und falle mit der erfolgreichen Pandemiebekämpfung, wobei der Impffortschritt sich bereits jetzt in den Zahlen des Konzerns niederschlage. Vieles dieser positiven Entwicklungen sei aber bereits im ersten Quartal im Kurs vorweggenommen worden, sodass Schleifer das mittelfristige Kurspotenzial - auch dank der hohen Bewertungen - weiterhin nur als begrenzt einstufe. Er sei von McDonald's als global agierenden Big Player mit soliden Fundamentaldaten und starker Markendominanz nach wie vor überzeugt, erwarte bewertungsseitig künftig jedoch bessere Einstiegszeitpunkte.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, belässt daher das Kursziel unverändert bei USD 245 und behält seine "Halten"-Empfehlung bei. (Analyse vom 11.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity