Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

204,70 EUR +0,29% (29.07.2021, 13:35)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

241,78 USD -1,86% (28.07.2021)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (29.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD).Die Zahlen für das zweite Quartal 2021 (u.a. Umsatz: +57% y/y auf 5,89 Mrd. USD; bereinigtes EPS: 2,37 (Vj.: 0,66) USD) hätten die Analysten-Erwartungen (5,47 Mrd. USD bzw. 2,07 USD) sowie den Marktkonsens übertroffen. Umsatztreiber (+92% y/y) seien die internationalen Märkte aufgrund der schwachen Vergleichsbasis gewesen (Q2 2020: -45% y/y). Die operative Marge sei auf 45,7% (Vj.: 25,6%) gestiegen. Der Ausblick für 2021 sei bestätigt worden (u.a. Wachstum der systemweiten Umsätze (währungsbereinigt (wb.): im mittleren Zehnerprozentbereich (impliziert +14% bis +16% y/y; Vj.: +8% y/y); bereinigte operative Marge: im niedrigen bis mittleren 40%-Bereich (impliziert 40% bis 46%; H1 2021: 45,2%; 2020: 38,1%))).CEO Kempczinski habe in der Telefonkonferenz im Anschluss an die Zahlenveröffentlichung (28.07.) zudem vor zwei wichtigen Belastungsfaktoren (schwierige Rekrutierung von Mitarbeitern in den USA durch den angespannten Arbeitsmarkt; Ausrüstungsengpässe (u.a. bei Küchenmaschinen und Hardware) ausgelöst u.a. durch einen allgemeinen Mangel an Computerchips) gewarnt. Der Analyst habe seine Prognosen für 2021e (u.a. EPS berichtet: 8,65 (alt: 8,47) USD; EPS bereinigt: 8,82 (alt: 8,33) USD) und 2022e (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 9,63 (alt: 9,39) USD) angehoben.Auf Basis des DCF-Modells (angehobene Prognosen 2021ff, niedrigerer WACC versus höheres Beta) hat Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein neues Kursziel von 250,00 (alt: 245,00) USD für die McDonald’s-Aktie ermittelt und bewertet sie bei einem positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% mit "halten". (Analyse vom 29.07.2021)Börsenplätze McDonald's-Aktie:XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:204,50 EUR -0,05% (29.07.2021, 13:09)