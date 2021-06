Das Jahr 2021 laufe bislang sogar noch besser. In den ersten drei Monaten habe Marqeta knapp 108 Millionen Dollar umgesetzt, ein Plus von 123 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum in 2020.



Das Unternehmen wolle beim Börsengang knapp 45 Millionen Aktien platzieren. Am oberen Ende der Preisspanne, die von 20 bis 24 Dollar reiche, ergäbe das ein Emissionsvolumen von mehr als einer Milliarde Dollar.



Das Wachstum von Marqeta und der Kundenstamm des Unternehmens seien beeindruckend. Gleichzeitig würden Analysten für 2021 für den globalen Karten- und Zahlungssektor ein Volumen von fast 730 Milliarden Dollar erwarten - ein Plus von fast neun Prozent gegenüber 2020.



Marqeta: Das in Kalifornien ansässige Unternehmen wurde 2010 gegründet und positioniert sich als moderne Plattform für die Ausgabe von Karten. Das Unternehmen bietet skalierbare und konfigurierbare Zahlungslösungen, die über eine offene API verfügbar sind. Die Dienstleistungen umfassen E-Commerce, Incentive- und Disbusrsement-Zahlungen, Kostenmanagement, Kreditvergabe und digitales Banking. Zu seinen Kunden zählen Square, Uber, Affirm, Instacart und DoorDash. (04.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Egal ob Bank, Lieferdienst oder Fahr-Service, die Zahlungsinfrastruktur von Marqeta kommt in den unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Alleine im vergangenen Jahr habe das Unternehmen über eine Milliarde an Zahlungen abgewickelt und dabei ein beeindruckendes Wachstum hingelegt. Im Juni solle nun das IPO stattfinden.Marqetas digitale Zahlungsinfrastruktur sei losgelöst von bisherigen Abwicklungssystemen und solle Unternehmen die Möglichkeit geben, komplexere und flexiblere Finanzprodukte zu entwickeln. Diese könnten die Kunden dann über ihre eigenen Schnittstellen einführen.In einem konkreten Fall sehe der Service von Marqeta beispielsweise so aus: Ein Kunde bestelle beim Lieferdienst DoorDash, dieser übermittle die Liste der bestellten Waren und den Preis an Marqeta, die für den Kurier eine digitale Kreditkarte erstellen würden. Mit dieser könne der Kurier dann ausschließlich die bestellten Waren in einem vorab definierten Geschäft kaufen.