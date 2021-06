Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,96 EUR -2,07% (03.06.2021, 12:24)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,98 EUR -1,77% (03.06.2021, 12:11)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Lufthansa: Höhenflug vorerst beendet - AktienanalyseEines der Schlusslichter unter den Werten aus dem deutschen Index für mittelgroße Aktiengesellschaften, dem MDAX, war im vergangenen Jahr die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Um 34 Prozent seien die Anteilscheine der Kranich-Aktie eingebrochen - wenig verwunderlich. Schließlich habe die Airline wegen der Pandemie fast ihre gesamte Passagierflotte stilllegen müssen - und am Ende sogar vom Staat gerettet werden. Zwar würden die Entwicklungen an der Impfstoff-Front zuversichtlich stimmen. Bis zur Normalität sei es allerdings noch ein weiter Weg.Einige Analysten hätten daher schon länger mit zusätzlichem Kapitalbedarf gerechnet. Die Lufthansa-Aktionäre hätten auf der Hauptversammlung am 4. Mai bereits grünes Licht für eine Kapitalerhöhung gegeben. Angeblich wolle der Konzern diese Maßnahme bald umsetzen. Dabei sei von einem Volumen von drei Mrd. Euro die Rede. Da die Maßnahme nicht wirklich überraschend komme, habe sich die negative Kursreaktion in Grenzen gehalten. Zu einem stärkeren Rücksetzer sei es erst gekommen, als die Erben des vor drei Monaten verstorbenen Großaktionärs Heinz Hermann Thiele bekannt gegeben hätten, sich von einem Großteil ihrer Aktien trennen zu wollen.Angesichts der Gemengelage bei der Lufthansa sollten sich Anleger bei Investments einen großen Sicherheitspuffer einbauen. Einen solchen biete die neue Express Aktienanleihe Protect der HVB. Mit einem Kupon von 5,0 Prozent p.a. ausgestattet, der unabhängig von der Kursentwicklung gezahlt werde, biete am Laufzeitende die Barriere bei 50 Prozent komfortablen Schutz. (Ausgabe 21/2021)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: