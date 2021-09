Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,14 EUR -1,84% (24.09.2021, 09:09)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,201 EUR +0,02% (23.09.2021)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (24.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Viele Anleger würden derzeit mit dem Gedanken spielen, sich an der laufenden Kapitalerhöhung der Lufthansa zu beteiligen. Einige Vorstände der Kranich-Airline hätten sich offenbar bereits entschieden, ihre Bestände an Lufthansa-Anteilen zu erhöhen, darunter auch der Vorstandsvorsitzende.So habe sich Carsten Spohr 50.000 Bezugsrechte zum Durchschnittskurs von 2,55 Euro für 127.474 Euro gesichert. Werde der Chef des MDAX-Konzerns damit dann auch 50.000 weitere Lufthansa-Aktien zu 3,58 Euro erwerben, würde er weitere 179.000 Euro in das von ihm geführte Unternehmen stecken. Dies sei natürlich keine Garantie für steigende Kurse (Spohr habe auch in der Vergangenheit immer wieder Lufthansa-Aktien gekauft), aber sicherlich ein gutes Zeichen.Es bleibe spannend, ob der Lufthansa-Aktie nach langer Talfahrt nun endlich eine Gegenbewegung gelinge.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: