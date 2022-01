Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (10.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Bereits seit vielen Jahren kämen immer wieder Gerüchte auf, wonach die Lufthansa den Konkurrenten Alitalia, der mittlerweile ITA heiße, übernehmen könnte oder sich zumindest daran beteiligen könnte. Geschehen sei in all den Jahren allerdings nichts. Doch jüngsten Medienberichten zufolge dürfte sich daran bald etwas ändern.Laut der Tageszeitung Il Messaggero habe die Lufthansa Interesse an einer Beteiligung von bis zu 40 Prozent. Zuvor habe die Kranich-Airline ITA nur eine "kommerzielle Partnerschaft" angeboten. Das Management der Italiener peile hingegen eine weitaus engere Zusammenarbeit an - und das laut Angaben der Zeitung möglichst noch "vor Beginn der Sommersaison". Der MDAX-Konzern habe sich selbst zu diesen Berichten bisher nicht äußern wollen.Auch aus charttechnischer Sicht werde es bei der Lufthansa spannend. Durch den kräftigen Kursanstieg der vergangenen Handelstage habe sich das Chartbild weiter aufgehellt. Glückt der Aktie nun auch der Sprung über die Marke von 7,21 Euro, würde dadurch ein frisches Kaufsignal generiert werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.