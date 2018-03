Tradegate-Aktienkurs Lindt & Sprüngli-Aktie:

4.976 EUR +0,20% (23.03.2018, 09:50)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Lindt & Sprüngli-Aktie:

CHF 5.775,00 -0,17% (23.03.2018, 10:18)



ISIN Lindt & Sprüngli-Aktie:

CH0010570767



WKN Lindt & Sprüngli-Aktie:

870503



Ticker-Symbol Lindt & Sprüngli-Aktie:

LSPP



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Lindt & Sprüngli-Aktie:

LISP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Lindt & Sprüngli-Aktie:

LDSVF



Kurzprofil Lindt & Sprüngli AG:



Lindt & Sprüngli (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF) ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade und schaut auf eine Tradition von 170 Jahren zurück, die in Zürich ihren Anfang nahm. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute in 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa (Hauptmarken: LINDT, CAFFAREL, HOFBAUER) und den USA (Hauptmarken: LINDT, GHIRARDELLI, RUSSELL STOVER, WHITMAN'S) hergestellt und von zahlreichen Tochtergesellschaften und Niederlassungen sowie einem umfassenden Netz von unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2014 einen Umsatz von 3,39 Mrd. Schweizer Franken. (23.03.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Lindt & Sprüngli-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF) und erhöht sein Kursziel.Das Schokoladengeschäft in den USA sei so gut wie tot. Dies sei aktuell eine der am häufigsten gehörten Aussagen im F&B-Sektor, besonders seitdem Nestlé mitgeteilt habe, sich von seiner US-Süßwarensparte trennen zu wollen. Aufgrund der Vontobel-Analyse sei der Analyst allerdings davon überzeugt, dass Premium-Schokoladenprodukte in den USA durchaus eine Zukunft hätten. Die dortigen Konsumenten, und darunter besonders die "Millennials", würden sich primär Produkte wünschen, die mit erlesenem Geschmack überzeugen würden. Nach zwei schwierigen Jahren dürfte Lindt daher mit führenden Marken wie Lindt und Ghirardelli wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren können.Die vom Management anvisierte org. Wachstumsrate von rund 5% erscheine dem Analysten daher eher konservativ. Ohne USA habe das Wachstum des Unternehmens in GJ 2017 bei 7,7% gelegen. Für GJ 2018 veranschlage er in den USA ein Plus von 3% (ggü. -3,6% in GJ 2017). Darüber hinaus sollten in Europa dank des boomenden Premiumsegments weiterhin überdurchschnittliche Zuwachsraten möglich sein. Und auch die Schwellenländer und andere "neue Märkte" sowie das Einzelhandelsgeschäft dürften auch künftig jährlich über 10% zulegen können.Lindt bleibe ein prestigeträchtiger, erstklassiger Nischenanbieter im F&B-Sektor. Schokolade sei heute aus verschiedenen Gründen vielleicht nicht mehr so angesagt. Der Analyst glaube jedoch, dass die Konsumenten weiterhin bereit seien, für innovative, hochwertige Produkte Geld auszugeben. Seiner Ansicht nach seien die turbulenten Zeiten in den USA der letzten zwei Jahre für Lindt vorbei. Der Markt werde insgesamt jedoch schwierig bleiben, aber das Unternehmen verfüge über die entsprechenden Mittel, um attraktive Renditen an die Aktionäre auszuschütten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lindt & Sprüngli-Aktie: