Im ersten Quartal 2021 habe Leifheit den eingeschlagenen Wachstumskurs fortgesetzt. Der Umsatz sei um 25,5% auf 86,2 Mio. Euro und der Periodenüberschusses um knapp 100% auf 5,8 Mio. Euro gesprungen. Im Gesamtjahr rechne der Vorstand mit einem Umsatzanstieg um mindestens 5% und einem EBIT zwischen 20 und 24 Mio. Euro. Angesichts der Geschäftsentwicklung sei es kein Wunder, dass sich der Aktienkurs in den vergangenen zwölf Monaten fast verdoppelt habe.



Wer die Gewinne bei der Leifheit-Aktie nach unten absichert, kann in Ruhe die weitere Entwicklung der Wachstumsstrategie abwarten, so die Experten von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.. (Ausgabe 6/2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Leifheit-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Leifheit-Aktie:

45,25 EUR +1,12% (16.06.2021, 14:38)



Tradegate-Aktienkurs Leifheit-Aktie:

45,20 EUR +2,15% (16.06.2021, 14:28)



ISIN Leifheit-Aktie:

DE0006464506



WKN Leifheit-Aktie:

646450



Ticker-Symbol Leifheit-Aktie:

LEI



Kurzprofil Leifheit AG:



Die 1959 gegründete Leifheit AG (ISIN: DE0006464506, WKN: 646450, Ticker-Symbol: LEI) ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle - zwei der bekanntesten Marken Deutschlands - zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment zudem im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Kernkompetenzen in den Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Der Leifheit-Konzern beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und verfügt über 15 eigene Standorte und Niederlassungen weltweit. Seit 1984 sind die Aktien der Leifheit AG im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de. (16.06.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Leifheit: Dynamisches Wachstumsunternehmen - AktienanalyseDie Leifheit-Gruppe (ISIN: DE0006464506, WKN: 646450, Ticker-Symbol: LEI), ein Hersteller von Haushaltsprodukten, blickte auf der Hauptversammlung am 2. Juni auf ein turbulentes, gleichzeitig aber sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück, wie die Experten von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News" berichten.Bestimmendes Thema sei 2020 neben der Coronapandemie die konsequente Umsetzung der "Scaling up Success"-Strategie gewesen.Hintergrund für die aufgesetzte Wachstumsstrategie sei eine Analyse des neuen Managements gewesen, nach der Leifheit zwar über hervorragende Produkte verfüge, die aufgrund fehlenden Marketings aber vom Konsumenten kaum wahrgenommen würden. Daher fokussiere sich das Unternehmen nun marketingtechnisch auf Produkte mit attraktiven Margen, die jedoch nicht gleich flächendeckend beworben würden. Stattdessen würden die Verantwortlichen Pilotprojekte in ausgewählten Märkten starten. Würden sich diese erfolgreich gestalten, werde die Werbekampagne auf andere Märkte ausgerollt.Mit dieser Strategie habe Leifheit ab dem dritten Quartal 2020 in Deutschland Zuwachsraten jenseits der 30%-Marke erwirtschaftet. CEO Henner Rinsche habe auf der HV von ähnlichen Erfolgen in zahlreichen anderen Ländern berichten können.Leifheit habe jedoch nicht nur die Marketingausgaben gesteigert, sondern habe außerdem die Vertriebsaktivitäten gestärkt. Den Schwerpunkt lege das Management auf die Gewinnung zusätzlicher Handelspartner im stationären Bereich und Onlinehandel.Die verstärkte Verbraucherwerbung habe der Vorstand schrittweise auch auf die Marke Soehnle ausgedehnt. Nachdem bereits eine Printkampagne im dritten Quartal 2020 schöne Erfolge gezeigt habe, habe die Gesellschaft beim Thema Waagen ebenfalls auf TV-Präsenz gesetzt, was diesem Segment im ersten Quartal 2021 ein Umsatzplus von 52% beschert habe.Die neue Strategie habe sich deutlich in den Finanzkennzahlen des Markenartiklers niedergeschlagen. Trotz des Lockdowns im Frühjahr 2020 habe man die Umsatzerlöse im Gesamtjahr um 16% auf 271,6 Mio. Euro gesteigert. Die Ausrichtung auf margenstarke Produkte habe das Bruttoergebnis um über 20% auf 122,3 Mio. Euro ansteigen lassen.Da das Management mit Ausnahme der Verbraucherwerbung ein striktes Kostenmanagement verfolgt habe, habe das EBIT um mehr als 90% auf 18,8 Mio. Euro zulegen können. Nach Steuern sei mehr als eine Verdopplung von 5,8 auf 12,5 Mio. Euro verblieben, womit das Ergebnis je Aktie auf 1,32 Euro gesprungen sei. Bei einer Dividendenpolitik, die eine Ausschüttung von rund 75% des Jahresergebnisses vorsehe, hätten sich die Anleger über eine Dividende von 1,05 Euro je Aktie freuen dürfen.