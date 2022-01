Euronext Paris-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

409,55 EUR -0,84% (07.01.2022, 17:35)



ISIN L'Oréal-Aktie:

FR0000120321



WKN L'Oréal-Aktie:

853888



Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LOR



Euronext - Paris Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

OR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LRLCF



Kurzprofil L'Oréal S.A.:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (10.01.2022/ac/a/a)



Paris (www.aktiencheck.de) - L'Oréal: Wichtige Handelswoche - ChartanalyseDie Kursverluste in der letzten Woche haben Anlegern in der L'Oreal-Aktie (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) noch einmal einen Strich durch die Rechnung gemacht, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese hätten eher gehofft, dass man endlich die Konsolidierung der letzten Wochen in Form eines steigenden Dreiecks bullisch beenden könne. Das sei nicht gelungen und stattdessen habe die Aktie noch einmal den entscheidenden Unterstützungsbereich beginnend ab ca. 407 EUR getestet. Im Rahmen der angesprochenen Dreiecksformation sei dieser Preisbereich eine wichtige Kaufzone gewesen.Die aktuelle Handelswoche werde für Anleger in der L'Oreal-Aktie unheimlich wichtig. Im Idealfall setze noch einmal Kaufinteresse im Bereich bis hin zu ca. 400 EUR ein. Der nächste wichtige Schritt wäre ein Test der oberen Widerstandszone beginnend ab ca. 430 EUR. Diese müsste man knacken, um die rechnerischen Kursziele bis hin zu ca. 470 EUR zu aktivieren. Dass das Risiko auf der Longseite mit Blick auf die jüngsten Verkäufe zugenommen habe, dürfte klar sein. Die Probleme würden noch größer, wenn der Kurs nachhaltig unter 400/390 EUR zurückfalle. (Analyse vom 10.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:410,95 EUR +0,59% (10.01.2022, 08:16)