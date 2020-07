Bonn (www.aktiencheck.de) - Die vorläufige Schätzung der russischen Leistungsbilanz im zweiten Quartal beläuft sich auf 0,6 Milliarden US-Dollar Überschuss und liegt damit wesentlich niedriger als der für den Zeitraum von April bis Mai gemeldete Überschuss von 7,1 Milliarden US-Dollar, so die Analysten von Postbank Research.



Dies lasse daher entweder auf eine stark negative Entwicklung im Juni oder eine Korrektur des Wertes für den vorherigen Zeitraum nach unten schließen. Auch im zweiten Halbjahr dürfte der Leistungsbilanzsaldo nahe bei null bleiben, da der positive Effekt der Ölpreiserholung durch einen Anstieg der Warenimporte sowie das Nachholen verzögerter Dividendenausschüttungen kompensiert werden sollte. Damit könnte sich die Entwicklung auf dem Devisenmarkt stärker an Unsicherheiten bezüglich der Kapitalströme orientieren. Denn während der Abfluss privaten Kapitals nach wie vor stark sei, seien Portfoliozuflüsse in lokale Staatsanleihen bisher nur schleppend erfolgt.



Laut Daten für April und Mai hätten die privaten Nettokapitalabflüsse bei sieben bis zehn Milliarden US-Dollar pro Monat gelegen, unterdessen seien die Portfoliozuflüsse bei bescheidenen 0,7 Milliarden US-Dollar geblieben. Dabei würden vorläufige Daten für Juni angesichts erneuter Sanktionsbedenken und Unsicherheiten zudem auf fast null Netto-Portfoliozuflüsse schließen lassen. Zwar dürfte der Rubel von der Konjunkturerholung im zweiten Halbjahr gestärkt werden, die Entwicklung der Leistungsbilanz könnte allerdings einen Gegenwind darstellen. (14.07.2020/ac/a/m)



