Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

6,01 EUR +6,41% (13.07.2020, 15:36)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol:

KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von

mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und

Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der

Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern

das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig

steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in

Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen

strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber

Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es

tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (13.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalysedie Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88,Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Was für ein Start in die neue Börsenwoche! Die K+S-Aktie lege am Montag deutlich zu. EinBericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Wochenende habe zunächst für Auftriebgesorgt. Demnach gebe es ein relativ großes Interesse an dem zum Verkauf stehendenSalzgeschäft der Einheit "Americas". Anschließend dürften sich womöglich viele derLeerverkäufer eingedeckt haben.Die K+S-Aktie dürfte auch in den kommenden Wochen und Monaten ein Spielball derSpekulanten bleiben. Dementsprechend sei das günstig bewertete Papier nur fürnervenstarke Anleger geeignet. Diese sollten ihre Position weiterhin mit einem Stoppkursbei 5,20 Euro absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in eineraktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspfli-ht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:6,036 EUR +7,56% (13.07.2020, 15:22)