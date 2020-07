Börsenplätze KION-Aktie:



XETRA-Aktienkurs KION-Aktie:

63,62 EUR +1,21% (14.07.2020, 11:12)



Tradegate-Aktienkurs KION-Aktie:

63,60 EUR +4,30% (14.07.2020, 11:15)



ISIN KION-Aktie:

DE000KGX8881



WKN KION-Aktie:

KGX888



Ticker-Symbol KION-Aktie:

KGX



Kurzprofil KION Group AG:



Die KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist ein weltweit führender Intralogistikanbieter für Supply-Chain- Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung der Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an Stückzahlen, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei. Zudem ist er ein führender Anbieter von Automatisierungstechnologie.



Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das Value- Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.



Weltweit sind mehr als 1,5 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt mehr als 35.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 8,8 Milliarden EUR. (14.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gabelstapler-Herstellers KION (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) unter die Lupe.Die Folgen der Corona-Krise hätten KION im zweiten Quartal erheblich zu schaffen gemacht. Insgesamt habe der Gabelstapler-Hersteller aber besser abgeschnitten als befürchtet. Der Trend zur Automation und der boomende Onlinehandel würden der Gesellschaft in die Karten spielen.Amazon, Zalando und Co würden den Takt vorgeben: In Zeiten von Same-Day-Delivery-Service gehe ohne eine optimierte Intralogistik - unter diesem Begriff würden Material- und Warenflüsse innerhalb eines Betriebsgeländes zusammengefasst - nichts mehr. Als Komplettanbieter, dessen Portfolio vom handbedienten Gabelstapler bis zu vollautomatisierten Lagerhäusern reiche, sei KION hier perfekt positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren. Dennoch habe die Corona-Pandemie auch die Wiesbadener getroffen. Während der Konzernumsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 16 Prozent auf rund 1,9 Milliarden Euro gesunken sei, sei das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) um fast drei Viertel auf 61 Millionen Euro eingebrochen.KION habe den deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang mit massiven Beeinträchtigungen des operativen Geschäftsbetriebs vor allem im April und Mai begründet, sowohl auf der Beschaffungs- als auch auf der Absatzseite. Insbesondere das Segment Industrial Trucks & Services (Flurförderzeuge, Lagertechnik und verbundene Dienstleistungen) in Europa sei betroffen gewesen.Positives habe es dagegen beim wertmäßigen Auftragseingang zu berichten gegeben: Er sei um rund elf Prozent auf rund 2,3 Milliarden Euro gestiegen. Dabei habe KION den Angaben zufolge von seinen Automatisierungslösungen profitiert. Auf Jahressicht könnte daher schon bald die 10-Milliarden-Euro-Marke geknackt werden (2019: 9,1 Milliarden Euro).Gleiches gilt für Umsatz und Gewinn - und die Aktie, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link