Kurzprofil KERING:



KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Symbol: PPRUF) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Massen- und Luxusgüter, die über Filialen oder den Versandhandel vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Puma, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Die diversifizierte Produktpalette der Gruppe reicht von Sport- und Modeartikeln über Schmuck und Parfums hin zu Bau- und Büroprodukten, Kredit- und Finanzdienstleistungen und Reiseangeboten. (28.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Luxusgüter-Konzerns KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Symbol: PPRUF) unter die Lupe.KERING habe dank gut laufender Geschäfte in Asien und den USA starke Geschäftszahlen präsentiert. Vor allem die italienische Modemarke Gucci sei gefragt gewesen, aber auch bei Yves Saint Laurent, Bottega und anderen Marken hätten die Kunden zugegriffen. Die KERING-Aktie zähle im EURO STOXX 50 mit einem Plus von rund Prozent zu den Top-Gewinnern.Konkret: Die Erlöse seien in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahr um fast die Hälfte auf 8,04 Mrd. Euro gestiegen. Das sei mehr gewesen als von Analysten im Mittel erwartet worden seien. Die hätten lediglich 7,88 Mrd. Euro notiert. Auf vergleichbarer Basis und bereinigt um Wechselkurseffekte habe der Anstieg rund 54 Prozent betragen - und mehr als acht Prozent im Vergleich zu 2019.Ergebnisseitig seien die Zuwächse noch deutlicher ausgefallen: Das Halbjahres-Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um rund 76 Prozent auf 2,95 Mrd. Euro geklettert. Unter dem Strich habe KERING mit knapp 1,5 Mrd. Euro Gewinn mehr als das Zweieinhalbfache des Vorjahreswertes erzielt. Auch diese Kennziffer habe über den Prognosen der Experten gelegen.Die Corona-Pandemie habe die Franzosen im vergangenen Jahr kräftig ausgebremst, insbesondere der Umsatzrückgang bei der Nobelmarke Gucci habe ins Kontor geschlagen. Mit dem Wegfall von Reisebeschränkungen und der Wiedereröffnung von Geschäften sei es zuletzt aber deutlich aufwärts gegangen. Bereits zum Jahresstart sei der Konzern dem Corona-Tief entkommen und über das Vorkrisenniveau hinausgewachsen. Im abgelaufenen zweiten Quartal habe KERING sein Tempo nochmals beschleunigen können. "Wir sind wieder auf einen starken und profitablen Wachstumspfad zurückgekehrt", habe Konzernchef Francois-Henri Pinault laut Mitteilung gesagt.Das Zahlenwerk von KERING belege: Die Luxus-Branche erlebe in diesem Jahr einen starken Aufschwung, womöglich ein historisches Rekordjahr.Investierte KERING-Anleger können weiter dabei bleiben und auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends setzen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)