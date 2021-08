Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

Kurzprofil JinkoSolar Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (10.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Beim Papier des chinesischen Konzerns sei es zuletzt heiß hergegangen. Auf einen steilen Höhenflug sei eine sehr sprunghafte Konsolidierungsphase gefolgt. Auch diese Woche sei die JinkoSolar-Aktie mit einem kräftigen Kurssprung nach oben gestartet und notiere damit an einer wichtigen Marke.Mitte Mai habe die JinkoSolar-Aktie dem seit Februar anhaltenden Abwärtstrend getrotzt. An der Unterstützung am markanten 2020er-Zwischenhoch bei 28,84 USD sei es zu einem Rebound gekommen und der Wert habe sich bis Ende Juni in einer 104%-igen Rally bis an die Widerstandszone bei 55,82 und 58,23 USD gefolgt.Daraufhin habe der Titel versucht, sich von diesem Bereich nachhaltig abzuheben, doch er sei mehrfach daran zurückgefallen. Ende Juli sei er schließlich unter die Unterstützung gerutscht und habe erst an der 100-Tage-Linie bei 45,86 USD Halt gefunden. Mittlerweile habe er mit starken Kurssprüngen die Widerstandszone zurückerobern können und stehe nun direkt an dessen oberen Kante bei 58,23 USD.Die JinkoSolar-Aktie habe die massiven Kursverluste von vor zwei Wochen wieder fast wettgemacht. Wegen der kurzfristigen Gefahr vor weiteren Ausschlägen und der weiter bestehenden China-Risiken empfehle sich die JinkoSolar-Aktie nur für mutige Anleger, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: